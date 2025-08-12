El 'like' de Conor McGregor a la voluptuosa presentadora italiana de Real Madrid TV, Maria Arreghini

El luchador Conor McGregor es una figura que despierta pasiones y rechazo a partes iguales por una forma de ser en la que a veces se pasa de la raya.

Este verano fue noticia debido a un puñetazo que le propinó a un hombre en una discoteca de Ibiza y que circularon por las redes sociales, aunque no es la única pelea en la que se ha metido el irlandés.

Ahora, en cambio, regresa a los titulares por algo ciertamente distinto, aunque de nuevo no tiene nada que ver con su desempeño profesional y su carrera en la UFC, donde no pelea desde hace ya tres años.

Se trata de un sonado 'me gusta' a una de las presentadoras de Real Madrid TV, la italiana Maria Arreghini, que compartía con sus seguidores una fotografía en el sus redes sociales, donde hace algunas semanas anunciaba que había terminado unos estudios: "¡Lo conseguí! Me gradué oficialmente del Máster en Comunicación y Periodismo Deportivo del Real Madrid UE".

El peleador se ha fijado en la presentadora desde sus vacaciones en la isla de Cerdeña, donde pasa las vacaciones de verano junto con su familia y se le ha visto, entre otras ubicaciones, en un yate mientras hacía bici estática.

Conor McGregor en bici estática. / BackGrid

Arreghini es, además de trabajadora del Real Madrid, una conocida personalidad en las redes sociales. En Instagram acumula más de 700.000 seguidores y tiene un pódcast, 'Mary's place', donde habla con diferentes perfiles, como el cantante Morad o el expiloto de MotoGP, Jorge Lorenzo, aunque también con personalidades del boxeo, como el boxeador estadounidense, Ryan Garcia.

Nacida en 1998, la presentadora ha colaborado la marca de ropa de baño Bunnies Room y suele publicar fotos en su Instagram luciendo conjuntos de bikinis, aunque también de sus viajes o entrevistas.

McGregor, por otro lado, es un conocido amante de las mujeres, en general, y eso en ocasiones le ha conllevado problemas legales cuando no ha sabido poner freno y ha traspasado la línea de las agresiones sexuales.