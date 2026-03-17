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AHORRO

Lidl tumba el precio de su producto estrella, la freidora de aire: corre antes de que se agote

Corre antes de que se agote: la freidora de aire de Lidl se encuentra rebajada a más de la mitad de su precio original.

Freidora de aire Masterpro de Lidl

Freidora de aire Masterpro de Lidl

Álex Pareja

Álex Pareja

La freidora de aire Masterpro de Lidl, uno de los electrodomésticos más codiciados del supermercado, ha visto su precio desplomado hasta los 47,99 euros, un descuento brutal del 63% desde los 129,99 euros originales, lo que promete colas interminables en tiendas y mucha demanda online.

El chollo del año en Lidl

Con una buena capacidad de 6 litros y 1500 W de potencia, esta freidora sin aceite permite cocinar para 4-6 personas sin apenas grasa, ideal para nuggets, patatas fritas, pollo crujiente o verduras asadas en minutos. La cantidad de recetas es incalculable.

Su diseño compacto incluye temporizador, control de temperatura hasta 200°C y cesta antiadherente fácil de limpiar, recomendada incluso por algunos grandes chefs de España. Se encuentra ya disponible online y en tiendas físicas, pero con stock limitado que suele agotarse rápido ante este tipo de descuentos.

Las freidoras de aire han revolucionado las cocinas por su circulación de aire caliente que simula la fritura tradicional con un 80-90% menos de aceite, reduciendo calorías y olores sin sacrificar el sabor y la textura. Algunos ya las han convertido en sus electrodomésticos más utilizados.

Freidora de aire de Lidl

Freidora de aire de Lidl / Lidl

Modelos como los de Silvercrest de Lidl (con doble zona o una capacidad mayor, ideal si quieres cocinar para varios miembros de la familia) destacan por programas automáticos para freír, hornear, deshidratar o recalentar, ahorrando tiempo y espacio frente a los hornos convencionales.

También puedes hacerte con complementos como moldes desechables a buen precio por 5,99 euros, que evitan líos de limpieza, soportando 230°C y siendo antiadherentes. En ofertas pasadas, las freidoras de aire se agotaron en horas, generando grandes colas en las tiendas.

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Si buscas salud, rapidez y ahorro, esta Masterpro es perfecta para cualquier tipo de dieta o para poder realizar cenas exprés. Revisa la web de Lidl o acude a una tienda física lo antes posible si te interesa: las rebajas de electrodomésticos de este tipo duran muy poco.

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