Lidl tira la casa por la ventana rebajando muchos utensilios de cocina, pero solo por tiempo limitado

Si te acabas de mudar o estás buscando equipar tu cocina con mejores utensilios, conviene estar atento a cualquier promoción que salga a la luz con tal de ahorrar un buen dinero por el camino. Algo que podremos hacer gracias a las nuevas rebajas de Lidl.

La cadena de supermercados ha activado una nueva tanda de ofertas relacionadas con la marca Masterpro, con la que ha ofrecido descuentos en sartenes, electrodomésticos pequeños y otras herramientas de uso diario en una cocina.

Entre los artículos más rebajados encontramos la sartén de aluminio forjado de 24 cm que ha bajado a 12,99 euros (frente a los 20,99 euros que cuesta de forma habitual). Aunque no es la única: el wok de aluminio forjado de 28 cm también está a un 38% de descuento, lo cual deja su precio a una cifra de 17,99 euros.

En cuanto a los electrodomésticos, esta es la ocasión perfecta para hacerte con una airfryer en caso de que no tengas una: la freidora de aire caliente de 6 L de Masterpro acaba de bajar de 129,99 euros a tan solo 47,99 euros.

Hay que destacar que esta última alcanza hasta los 200 ºC de temperatura y cuenta con varios programas ajustables, por lo que se trata de una freidora de aire de gama media/alta que cuenta con una muy buena relación calidad/precio. Y más aún si con estas ofertas puedes ahorrarte más de 90 euros por el camino.

Por otro lado, el set de batidora de mano de Masterpro también está bastante rebajado y es ideal por si necesitas uno nuevo. En este caso, el producto en cuestión ha pasado a costar 24,99 euros frente a los 59,99 euros que suele valer de manera habitual.

Hay que recordar, eso sí, que estas ofertas solo estarán disponibles en Lidl durante un tiempo limitado, por lo que estas últimas desaparecerán de su tienda online en cuanto a la promoción llegue a su fin dentro de unos días.

Por tanto y en caso de que te haya llamado la atención alguno de los productos destacados de estas rebajas, lo mejor que puedes hacer es comprarlo cuanto antes con tal de no dejar pasar unas rebajas que podrían no volver a activarse hasta dentro de bastantes meses.