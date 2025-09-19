Lidl pone en venta un pack de accesorios para la freidora de aire por menos de 10 euros

En los últimos años, las freidoras de aire se han convertido en un éxito de ventas para los aficionados a la cocina. Este electrodoméstico tiene un funcionamiento similar al horno, pero con un tamaño mucho más reducido. De esta forma, el dispositivo utiliza la circulación del aire caliente para cocinar los alimentos.

Entre sus virtudes, con la cocción de las 'air fryer' reduces el uso de aceite y consigues platos más sanos y ligeros. Ocupa menos espacio en la cocina y tiene un consumo eléctrico menor, en comparación con el horno. Además, es compatible con diferentes accesorios, que multiplican las opciones en cocina.

En este contexto, Lidl ha puesto a la venta un pack de accesorios que permiten ampliar las funciones y capacidades de la freidora de aire. Hablamos de un set compuesto por siete piezas con revestimiento antiadherente de ILAG.

El paquete de accesorios incluye un molde para hornear con una capacidad máxima de 1,2 litros y un volumen útil de 1 litro. Este utensilio es ideal para hacer pan, cualquier plato gratinado e incluso repostería como bizcochos.

A continuación, también se incorpora una bandeja para hornear para que puedas hacer galletas o porciones pequeñas de alimentos. Esta pieza es compatible con una parrilla para que el aire caliente circule de manera óptima y consigas una textura más crujiente en el cocinado.

Por último, el pack de accesorios está completo con 4 pinchos de acero, perfectos para hacer brochetas de carne, verduras o frutas. Todos los productos mencionados son resistentes al calor hasta 230 °C, siendo apto para la mayor parte de las recetas en tu freidora de aire.

Durante los próximos días, este producto se encuentra en promoción con un 20% de descuento. El pack de accesorios para la freidora de aire de Lidl está disponible en página web y en tienda, por un precio a la venta al público de 7,99 euros.

Finalmente, es importante tener en cuenta que los accesorios especiales están diseñados para las freidoras de aire Silvercrest, marca de la cadena alemana. No obstante, es recomendable consultar las máquinas compatibles en la lista del fabricante.