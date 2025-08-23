Lidl estrena esta semana un producto para el hogar muy esperado entre sus clientes

Lidl es una cadena de supermercados alemana que opera en más de treinta países con más de doce mil establecimientos. La filial española se ha posicionado como una de las opciones favoritas de los consumidores, gracias a su estrategia comercial.

Cada semana, su lista de novedades genera expectación entre los clientes, que esperan con atención el folleto del supermercado. Entre los productos, la sección de bazar se ha convertido en una de las más exitosas.

En este contexto, la cadena alemana ha lanzado un artículo para hogar que ofrece una solución de calidad a buen precio. Esta propuesta está muy bien valorada por sus clientes habituales, debido a su practicidad.

Estamos hablando de un tendedero colgante, diseñado para instalarse en radiadores, duchas o balcones interiores. No ocupa demasiado espacio y su sistema de brazos plegables permite guardarlo con facilidad.

Lidl / Archivo

Este producto ofrece una solución sencilla para los hogares más pequeños, gracias a su instalación. El tendedero cuenta con una longitud de secados de diez metros, aproximadamente, un amplio espacio para colgar una colada.

De hecho, su capacidad es equivalente a la carga completa de una lavadora. La estructura del nuevo tendedero de Lidl es ligera y resistente, aguanta hasta un peso máximo de quince kilogramos.

Por lo tanto, es compatible con algunas de las prendas más pesadas de nuestro armario, a diferencia de muchos tendederos tradicionales. Las medidas del producto son de 56 x 110 x 28 centímetros cuando está abierto.

El tendedero plegado tan solo ocupa 56 x 110 x 3 centímetros, permitiendo su almacenaje en armarios, detrás de una puerta o en cualquier rincón del hogar. Por este motivo, es un artículo especialmente práctico y funcional para su uso en interiores.