Lidl, Carrefour, Aldi… ¿Dónde está más barata la fruta? ¿Y la carne? ¿Qué hay de los lácteos?

Con tantas opciones a la hora de realizar la compra, es normal que se haga genuinamente difícil determinar en qué supermercado vale más (o menos) la pena llenar el carro. Y lo cierto es que puede que no haya una sola respuesta correcta.

En qué supermercado debes comprar según lo que busques

Hoy, os voy a hablar acerca de qué supermercados suelen contar con los mejores productos en relación calidad precio. Por ejemplo, comenzando con Lidl, del que hay que destacar necesariamente sus productos frescos.

Lidl es una gran alternativa si vuestro objetivo consiste en comprar fruta y/o verdura fresca. Asimismo, tampoco podéis ignorar todo lo relativo a su panadería y bollería, que suele ser recién horneada. Y alejado de la alimentación, destaca también por sus productos de cosmética y cuidado personal.

Pasando ahora a Carrefour, este se caracteriza por habitualmente tener descuentos en productos de marcas conocidas, como pueden ser Nestlé, Coca-Cola y más. Además, también cuenta con un gran catálogo de productos ecológicos, cada vez más relevantes en la economía actual.

Cesta de supermercado / Archivo

Tratando ahora Alcampo, como con Lidl son muy recomendables frutas y verduras, aunque en este caso también la carne fresca. Asimismo, cuentan con packs de bebidas y refrescos en un formato considerable que hace que el precio final sea muy asequible.

Procediendo con Dia, de primeras lo más llamativo que tiene son sus productos de limpieza y droguería. De igual forma, los supermercados Dia se destacan por contar con marcas propias en conservas y básicos no solo atractivas por su precio, sino también por su calidad.

Casi llegando al final del listado os hablo de Aldi, que brilla por los productos ecológicos (similar a Carrefour). Además, cuenta con frutas y verduras de temporada muy recomendables, y sus productos de importación son de lo mejor y más asequible que hay.

Para finalizar, si os gusta comprar en El Corte Inglés o Hipercor pensad en sus marcas premium de alimentación, además de sus secciones especializadas. Con todo esto, deberías tener los suficientes recursos para sacarle el máximo partido a cada supermercado.