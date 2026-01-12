Lidl arrasa este invierno con unas zapatillas impermeables que cuestan menos de 15 euros

Si por algo se caracteriza una cadena de supermercados como Lidl es por su capacidad de captar la atención de los consumidores con lanzamientos que van más allá de la alimentación o de la droguería. En este caso, estamos hablando de un producto que aspira a convertirse en uno de los grandes éxitos de este invierno.

La cadena alemana ha puesto a la venta unas zapatillas impermeables para mujer por tan solo 14,99 euros, un precio difícil de igualar por la competencia teniendo en cuenta sus prestaciones y su enfoque sostenible.

Disponibles desde el pasado 5 de enero en tiendas físicas, este nuevo calzado está específicamente diseñado para hacer frente a los días fríos y lluviosos sin renunciar a la comodidad ni al estilo.

Su tejido exterior impermeable permite mantener los pies secos incluso en condiciones de lluvia intensa, convirtiéndolas en una opción ideal tanto para el uso diario en la ciudad como para paseos al aire libre.

Uno de los aspectos más destacados de estas zapatillas es su suela de EVA amortiguada, que aporta ligereza y una pisada muy cómoda en superficies duras como aceras o asfalto. A ello se suma una plantilla extraíble y un forro interior textil que mejora la sensación de confort y permite adaptar el calzado a las necesidades de cada usuaria.

En términos de seguridad, Lidl ha incorporado detalles reflectantes que aumentan la visibilidad en situaciones de escasa luz, algo muy útil durante el invierno, cuando las horas de sol son más limitadas y muchos atletas salen a correr por carreteras y caminos rurales.

Además, el diseño se presenta en diferentes combinaciones de colores, como negro con azul o azul con verde, muy fáciles de integrar en tus looks deportivos o urbanos.

Yendo más allá de la mera funcionalidad, estamos hablando de unas zapatillas que destacan por su compromiso medioambiental: están fabricadas con materiales reciclados certificados bajo el estándar Global Recycled Standard (GRS), reforzando la apuesta de Lidl por productos más responsables con el entorno.