Lidia Torrent revela el motivo real de su salida de 'First Dates': "Hasta aquí he llegado"

Van pasando los años y 'First Dates' sigue siendo un programa que da mucho de qué hablar. Desde su estreno el 17 de abril de 2016 en Mediaset, el formato ha conquistado a las audiencias, convirtiéndose en un auténtico fenómeno donde los solteros buscan encontrar el amor. Aunque el presentador sigue siendo Carlos Sobera, la que ya no está en el programa es Lidia Torrent, quien desempeñaba el papel de camarera.

La hija de Elsa Enka decidió abandonar el formato de Mediaset, una noticia que dejó a toda la audiencia del programa descolocados. Torrent anunció su salida a través de su cuenta de Instagram. "Cierro un ciclo en 'First Dates' que ha estado lleno de buenos momentos y experiencias inolvidables. Todo el equipo ha sido mi familia durante estos años en los que hemos compartido infinitas horas de grabación. Formar parte de este proyecto ha sido un sueño, además de un máster de vida y profesión", empezó diciendo.

"Después de 7 años termino esta etapa con ganas de defender nuevos retos y proyectos, agradecida por tanto y por todo. Gracias @warnerbrostves, @mediasetcom y @cuatrotv. Seguimos!!!", concluyó.

El mensaje de Lidia Torrent en Instagram / SPORT

Hace unos días, la esposa de Jaime Astrain acudió al pódcast 'Zodiac' de Vanitatis, donde se abrió en canal sobre su salida del formato de Mediaset.

"Estuve 7 años en 'First Dates'. Yo creo que todos, cuando llevamos mucho tiempo en un sitio, el cuerpo comienza a pedirnos defender otras cosas", reveló.

Asimismo, reconoció que el ritmo de grabación era muy intenso: "Me ocupaban mucho tiempo. Entonces, cuando me quedé embarazada de la peque, yo pensaba que me iba a ser superfácil. Es decir, la tengo y ya me vuelvo a meter en el curro, pero realmente me salió esa mamá leona y me fue difícil no estar presente".

Uno de los momentos en los que decidió parar fue gracias al nacimiento de su hija, fruto de su relación con Astrain. En ese instante, se dio cuenta de que necesitaba tomarse un descanso y priorizar su vida personal, hasta el punto de decir: "Hasta aquí he llegado".

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Actualmente, Torrent está estrechamente vinculada al entorno de las redes sociales, que se ha convertido en su principal fuente de ingresos. No obstante, este proceso no ha sido sencillo: "Hay marcas que cuando trabajas en la tele y dependiendo de a qué cadena estés también vinculada, pues son un poco más reticentes a contar contigo".