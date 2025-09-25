¿Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de 'First Dates'?

Una nueva incorporación llega al popular programa ‘First Dates’. La modelo internacional Lidia Santos se une al equipo del espacio televisivo como camarera, compartiendo escenario con Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata, quienes llevan tiempo siendo rostros habituales del formato.

El papel de Lidia será fundamental para acompañar a los participantes en un momento tan especial como su primera cita. Su misión consistirá en guiar a los solteros hasta la mesa donde tal vez surja la chispa del amor, atenderlos durante la velada y transmitirles tranquilidad cuando los nervios hagan acto de presencia. También será testigo directo de las primeras impresiones, un instante clave en la experiencia de los concursantes.

La propia Lidia confesó su entusiasmo por esta nueva aventura frente a las cámaras: "Siempre me ha atraído la idea de trabajar en televisión y hacerlo en un programa tan reconocido y querido como ‘First Dates’ es un sueño para mí". Para la modelo, esta oportunidad representa un reto personal cargado de ilusión.

Santos asegura sentirse muy afín al espíritu del programa: "Soy una persona apasionada de la vida y del amor, así que formar parte de un espacio donde los protagonistas buscan precisamente eso me resulta muy especial". Su visión optimista y vital promete aportar un aire renovado al equipo.

Además, la modelo andaluza considera que esta etapa le permitirá evolucionar tanto a nivel personal como profesional. En sus propias palabras: "Quiero aprender del equipo, crecer en esta experiencia y conocer de cerca todo lo que implica la televisión en un formato tan consolidado. Mi objetivo es transmitir cercanía, frescura y energía para que cada invitado disfrute al máximo".

Con esta incorporación, ‘First Dates’ refuerza su equipo y añade un nuevo rostro que combina profesionalidad y carisma. Lidia Santos se enfrenta así a un reto televisivo que le permitirá mostrar una faceta distinta a la ya conocida en las pasarelas, mientras el público disfruta de nuevas historias de amor en cada emisión.