Lideremos celebra en Barcelona la tercera edición de sus premios al talento y liderazgo

Lideremos ha celebrado la tercera edición de los Premios Lideremos, una cita ya consolidada como referente en el impulso y reconocimiento del talento y liderazgo joven en España. El evento ha tenido lugar en CosmoCaixa Barcelona, reuniendo a representantes institucionales, líderes empresariales, referentes sociales y más de 500 jóvenes que están transformando la sociedad desde distintos ámbitos.

Tomàs Güell, Fundador y Presidente de Lideremos, ha incidido en que “¡No pararemos! Con la tercera edición de los Premios Lideremos, los jóvenes demostramos que la edad no limita el impacto y que el talento y el liderazgo juvenil están trascendiendo fronteras”. El acto contó con dos intervenciones institucionales. La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inauguró esta edición de los Premios Lideremos felicitando el papel de los jóvenes premiados en la creación de proyectos innovadores. Por otro lado, el Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, remarcó en el cierre de la Gala que ‘’Barcelona está comprometida con su juventud. Necesitamos el impulso de los jóvenes para seguir construyendo una ciudad más justa y más habitable’’.

Los premiados

La gala, presentada por la comunicadora Lidia Torrent, reunió a cientos de asistentes en una noche dedicada a otorgar 8 premios a líderes jóvenes que han sabido marcar la diferencia con sus proyectos y trayectorias profesionales. En esta III Edición de los Premios Lideremos, los reconocimientos han destacado por su implicación social y su gran crecimiento.

El Premio Liderazgo ha sido concedido a Laura de Chiclana, periodista en frentes de combate reconocida por su compromiso con la información rigurosa y su capacidad de liderazgo en el ámbito de la comunicación. Esta joven andaluza lleva años informando desde la primera línea de los conflictos armados, trasladando a millones de personas lo que ocurre cuando el mundo se rompe, siempre con un ejercicio de periodismo valiente, honesto y de gran rigor informativo, poniendo en valor una profesión esencial para la democracia.

En la categoría de Emprendimiento, el galardón ha reconocido la trayectoria de Pepe Talavera, fundador y CEO de Mundimoto y Decowood, por su capacidad para generar impacto a través de distintos proyectos empresariales de éxito.

El Premio Innovación ha tenido como protagonista a Sofía Iturbe, fundadora y CEO de LIBEEN Smart Housing, un proyecto que aborda uno de los grandes desafíos de la generación joven: el acceso a la vivienda. Su modelo innovador facilita que muchos jóvenes puedan acceder a una vivienda en propiedad.

Muy especial ha sido el Premio Impacto Social Internacional concedido al nigeriano Tundé Onakoya, Chess Master y fundador de Chess in Slums Africa. Partiendo de una situación de extrema vulnerabilidad, Onakoya ha creado una organización que ayuda a niños y jóvenes a salir de la pobreza a través del ajedrez, utilizando este deporte como herramienta de transformación social, educación y superación personal. En la categoría de Salud, el premio ha recaído en Ana Ye Zhang, fundadora y CEO de Ownmed Innovation, un proyecto centrado en la innovación sanitaria y en normalizar y dignificar el día a día de los pacientes a través de la tecnología. En el ámbito de la investigación, Judit Giró Benet, ingeniera biomédica, CEO y cofundadora de The Blue Box, ha recibido el Premio Investigación, por su dispositivo biomédico innovador y no invasivo diseñado para detectar el cáncer de mama en casa a través de una muestra de orina.

El Premio Movilidad ha distinguido a Beatriz Martín, fundadora y CEO de Komobi Moto, por mejorar la seguridad y la conectividad en la movilidad sobre dos ruedas, contribuyendo a salvar vidas, reducir riesgos y aportar soluciones tecnológicas a un sector clave. Por último, el Premio Sostenibilidad ha sido otorgado a Germán Agulló, fundador y CEO de GDV Mobility, por el desarrollo de soluciones que permiten dar una segunda vida útil a las baterías de litio.

Mesas de diálogo

Durante la gala se celebraron diferentes mesas de diálogo que resaltaron la expansión de Lideremos y su impacto legislativo en España. Hace pocos meses la plataforma concluyó su expansión nacional con la apertura de delegaciones en todas las Comunidades Autónomas, aglutinando a más de 20.000 jóvenes. Las conversaciones fueron conducidas por el Vicepresidente de Lideremos, Xavier Garcia Tort, y en ellas participaron distintos representantes territoriales.

En la primera mesa, Manuel Tamariz, Secretario General de Lideremos, puso el foco en el próximo gran evento de la organización en colaboración con la Fundación Princesa de Girona, ForoRetos, un espacio destinado a debatir los desafíos de España a largo plazo. Roger Pascual, Responsable en Catalunya, explicó la puesta en marcha de la nueva cuota Impulsor Corporate, dirigida a empresas que apuestan por integrar sus jóvenes talentos en Lideremos. Paqui Cañavate, Responsable de Lideremos en Medicina y Región de Murcia, subrayó la necesidad de cuidar a los profesionales sanitarios y habló del plan de Lideremos Más Futuro Médico.

La segunda mesa contó con la intervención de Apurva San Juan, Responsable de Lideremos en Euskadi, destacó el primer gran éxito de Lideremos en salud mental, señalando la inclusión de sus propuestas en el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Gobierno de España. Posteriormente, Clara Soriano, Responsable de Lideremos en Castilla-La Mancha, recalcó las medidas clave para reducir la fuga de talento joven recogidas en el nuevo documento “Plan España te espera”. Marta López, Responsable en La Rioja, resaltó la reducción de la burocracia vivida en su región gracias a la iniciativa Menos Burocracia impulsada por Lideremos. Finalmente, Jorge de Alba, Responsable de Lideremos en Andalucía, puso en valor el segundo gran éxito de Lideremos con su aportación fundamental a la Ley de Vivienda de Andalucía.

La asistencia a los premios ha sido transversal. Bajo sus focos han pasado los principales líderes jóvenes y autoridades del sector empresarial y político español, así como figuras públicas de distintos ámbitos de la sociedad. Ha sido un acto moderno, con representantes de diferentes empresas, sectores e ideologías.