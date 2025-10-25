De licenciada a sin techo: la historia de Elena, que sobrevive con 346 euros al mes

Elena es una mujer italiana de 59 años, que a pesar de estar licenciada en Pedagogía, vive en la calle y trata de sobrevivir con una pensión de 346 euros al mes. Su vida cambió radicalmente tras la muerte de su madre en 2023 y unas disputas familiares que la dejaron sin hogar.

Elena afirma que a pesar de enviar currículums constantemente, no logra empleo por culpa de su edad y por la dificultad de mantener una imagen "aceptable" teniendo la necesidad de vivir en la calle. Muestra así un problema enorme al que parece que no puede encontrar solución.

El día a día de Elena se traduce en buscar comida barata en comedores sociales, planificar duchas en Cáritas y otros refugios y tratar de proteger su mochila, que dice que utiliza como almohada para evitar los robos. Afirma que la vida en la calle es muy complicada.

Ha sufrido violencia, robos y otros problemas en la calle, y lamenta que las ayudas sociales sean tan escasas, especialmente para las personas nacidas en el país. Afirma que los extranjeros tienen muchas más ayudas que ella, que sólo cuenta con esa pensión de 346 euros al mes.

El sueño de Elena es abandonar Italia e iniciar una nueva vida junto a su pareja en Tenerife, apuntando a España como nuevo hogar. Sin embargo, ahora mismo y en esta situación, considera que es realmente improbable que pueda llegar a lograrlo.

Su mayor preocupación es la falta de apoyo constitucional, remarcando que percibe una extrema desigualdad en las ayudas sociales que recibe en su situación respecto a las personas inmigrantes.

No encuentra trabajo y comenta que sólo con los 346 euros mensuales no le sirve ni para cubrir sus necesidades más básicas. Además, el problema de los robos en la calle le preocupa: afirma que le han sustráido zapatos, fagas, ropa e incluso 200 euros que le quedaban de su pensión.