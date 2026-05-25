Fin de la licencia de conducir como la conocíamos: solo podrán renovarla quienes hagan este trámite obligatorio

Si vives en Estados Unidos, probablemente te interese lo que acaba de confirmarse en relación a la licencia de conducir: el Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV) confirmó una importante modificación en el sistema de licencias con la implementación de la nueva identificación digital Mobile ID.

La medida busca modernizar los servicios estatales y agilizar los procesos de validación de identidad en diferentes puntos del país.

Esta nueva credencial digital permitirá a los residentes aportar su licencia de conducir directamente desde el teléfono móvil y emplearla en aeropuertos, oficinas estatales y algunos controles autorizados.

Sin embargo, las autoridades no han tardado mucho en aclarar que el documento físico sigue siendo obligatorio para circular por las carreteras. En ese caso, no basta con utilizar la versión digital.

Tal y como ha informado el DMV, la Mobile ID ya es aceptada en diferentes controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), sobre todo en aeropuertos donde los pasajeros deben acreditar su identidad antes de coger un vuelo.

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Para obtener esta nueva licencia digital, los conductores deben cumplir un trámite específico:

Contar con una licencia de conducir vigente emitida por los estados de Virginia. Descargar la aplicación oficial 'Virginia Mobile ID' desde la tierra que corresponda al dispositivo móvil (Apple Store o Android Play). El sistema solicitará un proceso de validación digital que incluye autenticación biométrica y verificación de datos personales. Una vez aprobado el procedimiento, la identificación queda almacenada en el teléfono y se podrá utilizar en aquellos lugares en los que esté habilitad.

Las autoridades aclararon que el trámite es completamente voluntario y no tiene coste adicional para el contribuyente. Aun así, remarcaron que la licencia digital no reemplaza totalmente al documento tradicional, ya que muchos agentes y jurisdicciones todavía no aceptan este formato electrónico.