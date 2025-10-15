La libra cae en picado y alerta a los turistas ingleses que viajen a España: “No será lo mismo”

Durante 2024 y 2025, el euro ha experimentado varias caídas significativas de valor frente al dólar estadounidense, lo que refleja los riesgos económicos en Europa y la incertidumbre en los mercados internacionales. A largo plazo, el euro también ha perdido terreno frente a otras divisas y su peso en las reservas internacionales ha disminuido en la última década.

Por parte de la libra esterlina, se ha desplomado. El motivo es el desempleo que se está viviendo en el Reino Unido, que ya alcanza el 4,8%. El mercado laboral inglés se ha deteriorado durante el verano y encamina una recta final de incertidumbre hasta finales de año.

Las condiciones laborales han empeorado

Los informes más recientes indican que las compañías en el Reino Unido están reduciendo sus contrataciones o eligiendo no reemplazar a los empleados que se van debido a la creciente duda sobre la economía. El empeoramiento de las condiciones laborales también está relacionado, en parte, con el efecto del aumento de las contribuciones a la Seguridad Social y del incremento del salario mínimo que se implementó a principios de 2025.

Los operadores de divisas parecieron poner más atención en la deterioración del mercado laboral, y los mercados de futuros rápidamente ajustaron sus precios para reflejar una mayor probabilidad de que el Banco de Inglaterra disminuya las tasas antes de que termine el año. El aumento notable en el número de solicitantes y la ruptura del nivel de desempleo del 4,8%, que es importante a nivel psicológico, probablemente intensificó las expectativas de que la economía del Reino Unido se está debilitando más rápido de lo que se pensaba.

La libra esterlina, que había estado siguiendo las tendencias de divisas, sufrió un gran golpe tras la publicación de esos datos. La libra esterlina fue la que más se vio afectada ante el dólar canadiense y otras monedas refugio como el dólar estadounidense, el yen y el franco suizo, antes de recuperarse una hora después. Durante la mayor parte del día, la libra se mantuvo estable, pero la venta temprana en Londres marcó el rumbo. Al finalizar la jornada en Nueva York, la libra esterlina había disminuido en todos los mercados, excepto frente a monedas relacionadas con las materias primas como el dólar australiano y el kiwi.

El cambio de moneda podría condicionar a los ingleses

El valor actual de la libra es de aproximadamente 1,15 euros, una muestra de cómo ha caído considerablemente desde principios de este año, cuando se situaba en 1,21 euros. Esta caída no será la única en este año y los expertos aconsejan a los británicos cambiar las libras por euros cuanto antes para cualquier viaje que se haga a España o a cualquier lugar de la Eurozona.

Se prevé una caída del valor de la libra a finales de este año, pudiendo alcanzar un valor aproximado de 1,11 euros. El estancamiento de la moneda británica, la inflación y la incertidumbre sobre el siguiente Presupuesto son presiones que pueden incrementar la caída de su valor, llegando a superar el 4% alcanzado en este año.