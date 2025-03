Lia Kali le da un tirón de orejas a David Broncano y defiende a Pablo Motos en 'La Revuelta': "Esto no me lo he visto venir"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa se caracteriza por traer invitados de diferente índole cada noche, sin revelar su identidad, algo que en alguna ocasión le ha jugado una mala pasada, como el veto a la entrevista de Jorge Martín por parte de la competencia, que tanto revuelo causó.

Hoy, la invitada estrella ha sido la cantante barcelonesa Lia Kali, quien en su corta carrera en la fama ya ha podido colaborar con algunos grandes nombres de la escena musical urbana hispanohablante, como su reciente canción 'Chulx', junto al puertorriqueño Eladio Carrión.

Más allá de nombres, la cantante de 27 años cuenta con números importantes en Spotify, donde acumula casi 4 millones de oyentes mensuales, con el tema 'La Vida Sin Ti' coronando la lista de éxitos con más de 113 millones de reproducciones.

La entrevista no podía empezar de una forma más aleatoria: la cantante y el presentador de pie y hablando sobre el estado de los embalses en Catalunya, de los cuales hace un seguimiento diario SPORT.

Antes de empezar la promoción de su último disco, 'Kaelis', Lia Kali le recordaba a Broncano que ya estuvo en 'El Hormiguero' y ha destacado un hecho que ha marcado la diferencia en la previa de la charla.

La catalana decía que se sentía nerviosa porque es conocedora del tipo de 'entrevistas' que suele hacer el presentador de Jaén y ha apuntado que en su visita a la competencia, Pablo Motos se acercó a ella antes de empezar para tranquilizarla, algo que jiennense no ha hecho: "Pablo Motos vino a saludarme antes de que saliera la entrevista y me dio calma. Y tú no", comentaba entre risas ante la cara de incredulidad de Broncano, siempre en un tono evidentemente jocoso. "Esto no me lo he visto venir, no me lo esperaba", resaltaba.

"Es que un rato antes de empezar el programa Pablo Motos está", la echaba en cara el director del programa, Ricardo Castella. El presentador, reconocía que esa era una táctica habitual de su máximo rival televisivo y que es algo que tranquiliza a los invitados que se enfrentan a uno de los programas con mayor audiencia de la parrilla. En este sentido, se defendía alegando que prefería que el invitado se encontrase con el 'shock' del directo: "Acojona más", le decía Lia Kali.