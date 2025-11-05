Famosos
La leyenda de la NFL, Tom Brady, revela que su actual mascota es un clon de su antiguo perro fallecido en 2023: "Le dio a mi familia una segunda oportunidad"
El exjugador de fútbol americano es inversor de la compañía Colossal Biosciences que trabaja en la clonación de especies, como el lobo gigante americano, extinto hace 10.000 años
El legendario quarterback de los Patriots y Buccaneers, Tom Brady, a quien recientemente se ha visto con Rafa Nadal jugando al golf, ha apostado por algo que hace unos años solamente era posible en las novelas y películas de ciencia ficción: clonar a su mascota.
El avance de la tecnología, del conocimiento y de la ciencia misma ha permitido que la clonación sea ya una realidad, aunque hace casi 30 años tan solo se empezaban a ejecutar los primeros experimentos con mamíferos con la famosa oveja Dolly, en Escocia.
Por extraño que pueda parecer, hay gente que está dispuesta a gastarse no menos de 50.000 dólares para conseguir una copia de su perro o gato y mantener su recuerdo de forma física, más allá del plano espiritual, en un cuerpo originado a partir del ADN extraído de una mascota anterior.
Brady amaba con locura a su perro Lua, que murió en diciembre de 2023, por lo que decidió 'alargar' la vida del can. Para ello, acudió a la empresa Colossal Biosciences, y extrajo muestras genéticas a partir de la sangre y las trasladó a otro ejemplar, el que hoy es su perro Junie.
El exjugador de la NFL es accionista de la compañía de biotecnología y no dudó en ejecutar la idea en cuanto se le presentó la posibilidad: "Mis animales, significan el mundo entero para mí...", apuntaba al periodista Bailey Richards, de 'People'. "Trabajé con la empresa y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera", apuntaba a la revista, algo que "le dio a mi familia una segunda oportunidad con un clon de nuestro querido perro".
La pérdida de una mascota es un golpe muy duro para sus propietarios y no importa la profesión o capacidad económica. El último ejemplo es el piloto de F1, Lewis Hamilton, quien perdió a su perro Roscoe. También Aaron Ramsey, jugador de fútbol, abandonó su club, Pumas, tras perder a su perro Halo en un centro de cuidados caninos de México.
La empresa que ha efectuado la clonación es la misma que hace unos meses consiguió 'desextinguir' al lobo gigante americano, extinto hace 10.000 años y famoso por ser la raza que aparece en 'Juego de Tronos'. Próximamente, anunciaba, tenía intención de replicar el éxito con el mamut lanudo y el dodo, una especie de pájaro endémico de la isla de Madagascar. Además, ha integrado una segunda empresa a su matriz, Viagen Pet and Equine, conocida por la clonación de la mascota de Barbara Streisand en 2017 o la de Paris Hilton, en 2022.
Brady se mostró "emocionado de cómo la tecnología de Colossal y Viagen juntas puede ayudar a las familias que pierden a sus queridas mascotas", aunque de momento sigue pareciendo una práctica algo extraña y antinatural, una percepción que puede cambiar de popularizarse, "al tiempo que ayuda a salvar especies en peligro de extinción", sentenciaba.
