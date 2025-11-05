La leyenda de la NFL, Tom Brady, revela que su actual mascota es un clon de su antiguo perro fallecido en 2023: "Le dio a mi familia una segunda oportunidad"

El legendario quarterback de los Patriots y Buccaneers, Tom Brady, a quien recientemente se ha visto con Rafa Nadal jugando al golf, ha apostado por algo que hace unos años solamente era posible en las novelas y películas de ciencia ficción: clonar a su mascota.

El avance de la tecnología, del conocimiento y de la ciencia misma ha permitido que la clonación sea ya una realidad, aunque hace casi 30 años tan solo se empezaban a ejecutar los primeros experimentos con mamíferos con la famosa oveja Dolly, en Escocia.

El científico que clonó la oveja Dolly, Ian Willmut, con su creación. / ·

Por extraño que pueda parecer, hay gente que está dispuesta a gastarse no menos de 50.000 dólares para conseguir una copia de su perro o gato y mantener su recuerdo de forma física, más allá del plano espiritual, en un cuerpo originado a partir del ADN extraído de una mascota anterior.

Brady amaba con locura a su perro Lua, que murió en diciembre de 2023, por lo que decidió 'alargar' la vida del can. Para ello, acudió a la empresa Colossal Biosciences, y extrajo muestras genéticas a partir de la sangre y las trasladó a otro ejemplar, el que hoy es su perro Junie.

Tom Brady con su antiguo perro Lua. / ·

El exjugador de la NFL es accionista de la compañía de biotecnología y no dudó en ejecutar la idea en cuanto se le presentó la posibilidad: "Mis animales, significan el mundo entero para mí...", apuntaba al periodista Bailey Richards, de 'People'. "Trabajé con la empresa y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera", apuntaba a la revista, algo que "le dio a mi familia una segunda oportunidad con un clon de nuestro querido perro".

La pérdida de una mascota es un golpe muy duro para sus propietarios y no importa la profesión o capacidad económica. El último ejemplo es el piloto de F1, Lewis Hamilton, quien perdió a su perro Roscoe. También Aaron Ramsey, jugador de fútbol, abandonó su club, Pumas, tras perder a su perro Halo en un centro de cuidados caninos de México.

Mercedes, Hamilton y su perro Roscoe celebran una victoria del británico durante su etapa en Mercedes / ·

La empresa que ha efectuado la clonación es la misma que hace unos meses consiguió 'desextinguir' al lobo gigante americano, extinto hace 10.000 años y famoso por ser la raza que aparece en 'Juego de Tronos'. Próximamente, anunciaba, tenía intención de replicar el éxito con el mamut lanudo y el dodo, una especie de pájaro endémico de la isla de Madagascar. Además, ha integrado una segunda empresa a su matriz, Viagen Pet and Equine, conocida por la clonación de la mascota de Barbara Streisand en 2017 o la de Paris Hilton, en 2022.

Brady se mostró "emocionado de cómo la tecnología de Colossal y Viagen juntas puede ayudar a las familias que pierden a sus queridas mascotas", aunque de momento sigue pareciendo una práctica algo extraña y antinatural, una percepción que puede cambiar de popularizarse, "al tiempo que ayuda a salvar especies en peligro de extinción", sentenciaba.