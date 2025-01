Una leyenda del Barça fue el único cliente VIP de Ferran Adrià en el El Bulli

El Bulli marcó un antes y un después en la carrera profesional de Ferran Adrià. El restaurante del reconocido chef español y de su hermano, Albert, fue uno de los más importantes de la península ibérica tras lograr tres estrellas Michelin en menos de diez años desde que abrieron el local en el parque natural del Cap de Creus, Girona.

Tras el éxito cosechado, la familia decidió cerrar el restaurante por distintos motivos. No obstante, hoy en día aún sigue presente en la memoria de muchas personas, pero sobre todo en la de Adrià, ya que consiguió llevar su cocina de vanguardia a la élite de la gastronomía española.

Encontrar una mesa en El Bulli era misión imposible, debido a que había colas de espera interminables. No obstante, bastantes famosos intentaban colarse para probar sus platos, pero él únicamente permitía el acceso a una sola persona. "El único que siempre tenía mesa, seguro, era Johan Cruyff. Le admiraba mucho. Es el Steve Jobs del fútbol. El único que ha sido grande jugando y entrenando. Y cambió el fútbol", reveló en una entrevista al diario 'ABC'.

"Si no reservabas con tiempo, ya te podías llamar como te llamaras. Había una demanda de 2 millones de personas. El Bulli no era un restaurante de famosos. Los famosos no reservan con un año de antelación", confesó el cocinero, haciendo una excepción en el caso del futbolista holandés.

El chef siempre ha reconocido públicamente que es un amante del fútbol, concretamente por el FC Barcelona. Por ese motivo, Cruyff siempre podía tener una mesa en El Bulli porque era su ídolo, aunque consideraba que Pelé era el mejor jugador de la historia en el siglo XX.

Adrià explicó la opción que tuvo de abrir un restaurante suyo en el Santiago Bernabéu, pero que finalmente rechazó: "Había una parte que, siendo culé, no me resultaba fácil. En el City no hubiera pasado nada, pero en el Bernabéu".

También en la entrevista al 'ABC', el cocinero ensalzó la figura de Lamine Yamal. "Lo que está haciendo Lamine no lo hizo a su edad ni Messi, que para mí es el más grande. Hay que esperar, pero ser nombrado el mejor joven en la gala del Balón de Oro y el octavo mejor jugador del mundo, con 17 años, es una locura", manifestó.