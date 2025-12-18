Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions femeninaCopa del ReyMbappéÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazPeluches CATCesc FábregasLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

COMUNIDAD

La Ley de Propiedad Horizontal sentencia: debes pagar la calefacción del edificio la uses o no

La legislación es muy clara en cuanto a las responsabilidades de los vecinos

La calefacción es ahora una gran emisora de CO2

La calefacción es ahora una gran emisora de CO2 / Shutterstock

Cristian Miguel Villa

Imagina que llega el momento de pagar los gastos de la comunidad y tú, sin haber usado la calefacción, debes asumir un cobro que no crees pertinente. ¿Estás en el derecho de negarte a pagar? Pues la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) dice, principalmente, que no.

Esto dice la LPH sobre si debes pagar o no la calefacción comunitaria

El artículo 9.1 e de la LPH es muy claro en cuanto a esto: todos los servicios comunes de una comunidad deben ser asumidos por los propietarios. Y en este caso no importa si uno le da más o menos uso que otros vecinos o incluso un uso nulo.

Este último contrapunto aparece en el apartado 9.2 de la ley de comunidades. Aquí se especifica que la 'no utilización de un servicio' no exime al propietario de afrontar su pertinente pago. Por lo tanto, hay que pagar sin importar el grado de dependencia que se tenga de ello.

Pero, ¿es esta una realidad inmutable de las comunidades de vecinos? Pues no, ya que la LPH aporta una cláusula por la que se puede llegar a cambiar este pago generalizado: que la mayoría de los vecinos accedan a ello por medio de una votación.

Si por lo menos tres quintas partes de los votos y cuotas de una comunidad de vecinos da el visto a cambiar cómo se reparten los gastos comunitarios, la Ley de Propiedad Horizontal establece que entonces se podría llegar a eximir a un vecino de afrontar ciertos gastos.

En este sentido, la Ley de Propiedad Horizontal no funciona como una normativa mediante la que apresar a los vecinos de una comunidad. Lo que se busca con estos preceptos es que exista una democracia y justicia al convivir con terceros.

De no existir artículos como el 9.1 e de la LPH, es bastante probable que surgieran disputas de manera constante entre vecinos. Por ello, que algo tan sumamente básico como la calefacción quede debidamente reflejado es de suma importancia.

Noticias relacionadas y más

¿Qué te parece el papel de la normativa comunitaria en estos escenarios? ¿Ves adecuado que se recoja una obligatoriedad de pago para con los vecinos o crees que debería ser algo que se regulara de una forma distinta? La clave está en saber que, sin acuerdo vecinal, la calefacción se paga siempre.

TEMAS

  1. De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: 'No tengo ni para comer
  2. Adrián Gordillo, 'El Mecos' en 'Aída', desvela el motivo por el que está arruinado: 'Me he equivocado
  3. El ex de Madrid y Espanyol, Juan Eduardo Esnáider, se sincera sobre la muerte de su hijo en Navidad: 'Nunca se lo perdonaré a la vida
  4. Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
  5. Expertos en Trabajo proponen subir el salario mínimo a 1.240 euros al mes con condición de tributación
  6. Paz Padilla habla sin filtros sobre su calvario en 'Sálvame': 'Diez años sin vacaciones
  7. El aviso de Paulo Futre a Lamine Yamal que nadie vio venir: 'Será el mejor del mundo, pero…
  8. Dejó el tenis en julio y nadie lo esperaba: Fabio Fognini se reinventa y deja a todos boquiabiertos

La isla iraní de Ormuz se tiñe de rojo intenso

La isla iraní de Ormuz se tiñe de rojo intenso

"La empresa no podrá elegir la fecha de las vacaciones": así es la advertencia del Estatuto de los Trabajadores

"La empresa no podrá elegir la fecha de las vacaciones": así es la advertencia del Estatuto de los Trabajadores

La Ley de Propiedad Horizontal sentencia: debes pagar la calefacción del edificio la uses o no

La Ley de Propiedad Horizontal sentencia: debes pagar la calefacción del edificio la uses o no

Xabi Alonso se blinda ante un futuro incierto en el Real Madrid y da un paso empresarial inesperado

Xabi Alonso se blinda ante un futuro incierto en el Real Madrid y da un paso empresarial inesperado

El aviso de Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre las cenas de empresa: "Puede terminar en una carta de despido"

El aviso de Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre las cenas de empresa: "Puede terminar en una carta de despido"

La AEMET advierte con nuevas alertas para el 18 de diciembre: estas son las zonas de España más afectadas

La AEMET advierte con nuevas alertas para el 18 de diciembre: estas son las zonas de España más afectadas

Estos son los 11 mercadillos de Navidad que no te puedes perder en Barcelona

Estos son los 11 mercadillos de Navidad que no te puedes perder en Barcelona

Precio del euríbor hoy, 18 de diciembre de 2025: la cuota vuelve a bajar y alegra a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 18 de diciembre de 2025: la cuota vuelve a bajar y alegra a los hipotecados