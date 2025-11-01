La Ley de Propiedad Horizontal resuelve si un vecino puede aparcar la bicicleta en el pasillo

Los bloques de viviendas cuentan con varios espacios comunes que están destinados al uso compartido de los propietarios e inquilinos. Estos elementos son propiedad de todos los residentes y a veces se convierten en motivo de disputa. Algunas de las zonas más habituales son el portal, las escaleras, los ascensores y los pasillos, entre otros.

En este contexto, uno de los conflictos más frecuentes es la ocupación de estos espacios, impidiendo su disfrute para el resto de vecinos. En algunos edificios, es habitual encontrarse bicicletas, patinetes y otros objetos que obstaculizan el paso para el resto de residentes.

Afortunadamente, los derechos y obligaciones de los propietarios en una zona de la comunidad están regulados por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Es importante recordar que elementos como los rellanos y los pasillos tienen como objeto exclusivo para el tránsito y acceso a las viviendas.

Según el artículo 9.1 de la normativa, "son obligaciones de cada propietario: respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios".

Esta obligación incluye hacer "un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos". Por lo tanto, si un vecino deja estacionada su bicicleta en el rellano, sin permiso de la comunidad, el resto de propietarios puede exigir su retirada.

No obstante, los estatutos de la comunidad pueden incluir excepciones sobre cómo se utilizan las zonas comunes del edificio. De hecho, el artículo 6 de la citada normativa señala lo siguiente:

"Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la ley y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración".

En resumen, la norma concluye que cada comunidad de vecinos puede establecer sus normas internas. De esta forma, se podrían dejar bicicletas o patinetes eléctricos en zonas comunes, siempre que no pongan en riesgo la seguridad de las personas o bloquee cualquier paso o entrada.