La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: se puede reclamar que el presidente de una comunidad responda con su dinero ante una gestión negligente

Vivir en una comunidad de vecinos trae consigo la sutil pero permanente preocupación de ser designado como el presidente de la misma, sobre todo por las obligaciones que, por ley, se le atribuyen a la persona que adquiere el cargo.

Normalmente, la responsabilidad frente a terceros recae sobre la propia comunidad; sin embargo, existen instancias particulares en las que la responsabilidad puede recaer sobre el presidente a título personal.

Así lo ha informado el despacho Aestimatio Abogados, desde donde comparten que todo depende de la actuación del presidente frente a la situación estudiada. "En principio, la comunidad responde frente a terceros por los daños que cause, actuando representada por su presidente, pero este puede incurrir en responsabilidad propia si se extralimita o actúa con negligencia", detallan.

Una fachada desprendida en un edificio de Bilbao / 20Minutos

Basándose en el artículo 1726 del Código Civil, los juristas recuerdan que se puede hacer responsable al mandatario no solo del dolo sino también de la culpa, lo que puede acarrear consecuencias económicas directas para el presidente.

El grupo de expertos agrega que, en el plano civil, "otros propietarios pueden exigirle responsabilidad por daños y perjuicios, apoyándose en los artículos 1101 y 1902 del Código Civil, si su actuación antijurídica causa un perjuicio concreto".

No ejecutar acuerdos de la junta, cambiar unilateralmente el seguro del edificio, resolver contratos sin autorización... Estos son solo ejemplos de acciones en las que puede incurrir el presidente de la comunidad que podrían derivar en una reclamación en caso de generar un perjuicio económico a la comunidad o a un propietario.

Convocar junta de propietarios es una de las obligaciones del presidente de la comunidad / Grupo Ocean

En consecuencia, la responsabilidad personal se manifiesta en caso de que el presidente de la comunidad tome decisiones que se excedan de su autoridad en contextos razonables, de manera que debe tener siempre presente que representa a la comunidad de acuerdo con los límites que demarcan los acuerdos de la junta.

Consecuentemente, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) enumera la representación legal de la comunidad, convocar juntas, firmar actas, ejecutar acuerdos, supervisar pagos e impulsar la reclamación de cuotas impagadas como funciones principales del presidente de la misma.

Por otra parte, cabe destacar que existen circunstancias extraordinarias en las que pueden darse supuestos de responsabilidad penal, pero los abogados de Aestimatio aseguran que no son comunes ya que incidentes sencillos, tales como el desprendimiento de una fachada, no conllevan una condena penal.

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Por lo tanto, para reducir los riesgos, los especialistas del portal presidentedelacomunidad.es recomiendan revisar la póliza de seguros de la comunidad, pues suelen incluir una cobertura de "Responsabilidad Civil de la Junta Rectora" que ofrece cobertura legal y fianzas ante demandas por la gestión por una suma que oscila entre 50 y 80 euros al año.