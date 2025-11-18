La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: si un vecino instala cuerdas para tender en el patio, puedes recurrir al artículo 7.1

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) puede respaldar acciones contra los tendederos si no se respetan las normas de la comunidad, aunque no los mencione específicamente. El artículo 7.1 de la LPH se puede usar, ya que establece que los propietarios no pueden realizar modificaciones que afecten la seguridad, estructura o servicios del edificio. Si las cuerdas de ropa están en un patio, los estatutos de la comunidad y la normativa municipal son clave para determinar si la instalación es legal.

En muchas comunidades de vecinos es habitual que los residentes de la planta baja coloquen cuerdas o sistemas para secar la ropa en su patio, aprovechando el espacio exterior y mejorando el secado al aire libre. La pregunta es si esta instalación está permitida o si existe alguna reglamentación que lo prohíba.

Esto dice la ley

Para aclararlo, lo primero es remitirnos a la LPH. En el artículo 7, apartado 1, la ley señala que cada propietario puede modificar elementos de su vivienda o sus instalaciones siempre que esas actuaciones no comprometan la seguridad del edificio, no alteren su configuración externa y no afecten a los derechos de otros vecinos. También se especifica que se debe informar previamente al representante de la comunidad. En el resto del inmueble, cualquier alteración queda prohibida, salvo en casos urgentes que habrá que comunicar al administrador.

Esto implica que, en principio, la ley no impide instalar un tendedero si no supone un riesgo para el edificio. No obstante, antes de proceder conviene comprobar qué establecen los estatutos comunitarios, ya que cada comunidad puede incluir normas internas específicas: desde si se pueden dejar bicicletas en el rellano hasta si se permiten macetas en balcones o elementos visibles en patios. Si en dichos estatutos no aparece ninguna norma que limite el uso de tendederos, se entiende que están permitidos.

Hablar con el ayuntamiento

También es necesario revisar las ordenanzas municipales, ya que muchos ayuntamientos regulan la instalación de elementos que alteren la estética o la fachada de los edificios. En ciudades como Madrid, por ejemplo, las normas urbanísticas prohíben colocar tendederos en balcones por razones estéticas y de seguridad, y la Ordenanza Municipal de Policía Urbana impide incluso secar ropa en balcones. Sin embargo, estas restricciones suelen referirse a la fachada, no a los patios interiores o exteriores.

Por tanto, mientras no exista un riesgo para el edificio y los estatutos no recojan una prohibición expresa, normalmente no habría impedimento legal para instalar cuerdas de tendedero en un patio.