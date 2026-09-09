SOCIEDAD
La Ley de Propiedad Horizontal confirma: puedes reclamar una indemnización a tu vecino por ruidos y otras molestias
El ruido suele ser uno de los elementos que más molestias causa en las comunidades de vecinos
Una de las claves para convivir bien en una comunidad de vecinos es el respeto mutuo. No obstante, es habitual que puedan surgir diferencias entre los residentes. Por este motivo, La Ley de Propiedad Horizontal sirve para regular las relaciones entre los copropietarios e inquilinos de un edificio, estableciendo sus deberes y derechos.
A este respecto, el ruido suele ser uno de los elementos que más molestias causa entre los vecinos. Desde el volumen de la música hasta el uso de un electrodoméstico de madrugada, un vecino ruidoso puede afectar a la convivencia del bloque.
Cuando se produce una situación similar de manera puntual, los expertos recomiendan recurrir al diálogo. Sin embargo, la comunicación no siempre funciona y puede hacer escalar el conflicto. En caso de que el problema persista, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) cuenta con una normativa clara.
Según el artículo 7.2, a los propietarios y ocupantes del piso no les está permitido "desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".
Es importante que el presidente de la comunidad, por iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requiera el cese inmediato de las actividades prohibidas al vecino que las esté realizando. Además, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.
Si el infractor cesa con su conducta, el problema podría darse por terminado. En caso contrario, el Presidente podría entablar contra él acción de cesación a través del juicio ordinario, previa autorización de la Junta de propietarios y en lo previsto del texto anterior. Asimismo, la demanda debe ir acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infracto y la certificación del acuerdo adoptado en la Junta de propietarios.
Según la normativa citada, "el Juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia". Por otra parte, el magistrado podrá adoptar las medidas cautelaras que fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación.
Cabe recordar que la demanda debe dirigirse contra el propietario y, si fuera preciso, contra el ocupante de la vivienda. Además, la Ley de Propiedad Horizontal señala que si la sentencia fuera estimatoria "podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad".
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