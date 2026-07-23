La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios afectados por obras en el garaje pueden reclamar una compensación

Es habitual que se generen molestias entre los vecinos cuando se realizan obras en una comunidad de propietarios. No obstante, la Ley de Propiedad Horizontal se encarga de regular la convivencia y organizar el uso de las zonas comunes, estableciendo cuáles son las obligaciones y los derechos de las viviendas.

En este sentido, las plazas de garaje son uno de los focos de conflicto más frecuentes entre los vecinos. Las principales disputas surgen con frecuencia por invasión de las líneas delimitadoras o por hacer un uso indebido del espacio como almacenamiento.

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Sin embargo, hay situaciones donde las obras realizadas por un propietario o por la comunidad de vecinos impiden utilizar el garaje. Por este motivo, la normativa ampara a los propietarios perjudicados con derecho a recibir una indemnización si cumplen con los requisitos necesarios.

Así lo explica en su canal de YouTube Miguel Fernández, administrador de fincas en adminfergal.es. Durante el vídeo, el experto detalla cuáles son los supuestos escenarios donde los propietarios tienen derecho a reclamar una compensación económica a la comunidad de propietarios.

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Según el artículo 9.1.c de la Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios están obligados a consentir las reparaciones que sean necesarias en su propiedad. Ahora bien, también tienen "derecho a que la comunidad le resarza los daños y perjuicios ocasionados" por las mismas.

La norma está respaldada por el artículo 1902 del Código Civil, que menciona la obligación de reparar los daños ocasionados por acción u omisión cuando media culpa o negligencia. Al respecto, uno de los escenarios más frecuentes donde se puede reclamar una compensación es cuando las obras impiden el uso temporal de la plaza de garaje.

Por este inconveniente, la comunidad de propietarios puede estar obligada a indemnizar al vecino afectado. En esta línea, si las reparaciones de los elementos comunes genera un cese de la actividad en un negocio o al desalojo de una vivienda, la comunidad debe cubrir el perjuicio económico.

El divulgador menciona el expediente de una propietaria que fue indemnizada por daños morales después de "haber tenido que abandonar la vivienda dada la falta de mantenimiento de la comunidad". En cualquier caso, la compensación económica "deberá ser por el daño causado acreditado, no lo que pida el propietario o el arrendatario". Por último, cabe recordar la importancia de conservar todos los contratos, facturas, recibos u otra documentación que demuestre las molestias ocasionadas.