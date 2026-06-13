La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: esto es lo que ocurre si una piscina comunitaria abre sin socorrista

Muchas comunidades de vecinos creen que basta con una votación para decidir si contratar o no a un socorrista en la piscina. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal deja claro que la decisión final puede no depender de los propietarios.

Así funciona la presencia del socorrista en una piscina comunitaria

Si bien es cierto que las comunidades pueden votar entre ellas para decidir si contratar o no a un socorrista, esto solamente funciona a efectos prácticos si la normativa autonómica no lo obliga. En caso contrario, no hay votación que valga.

Para poner en perspectiva esta excepcionalidad: en Madrid, la mayoría de piscinas que superan una dimensiones determinadas suelen verse obligadas a contar con la presencia de un socorrista. Pero esto varía en otras comunidades.

Por ejemplo, en Andalucía, Catalunya, la Comunidad Valenciana y demás autonomías, los criterios varían dependiendo de factores como las dimensiones de la piscina, el aforo o incluso el número de viviendas en la comunidad.

Socorrista en una playa en Baleares / Germán Lama - Europa Press - Archivo

Si se da el caso de que una comunidad abre una piscina sin la contratación de un socorrista a pesar de que la normativa autonómica lo requiere, los vecinos pueden enfrentarse a sanciones administrativas o incluso responsabilidades en caso de accidente grave.

Dicho esto, lo único que establece cada autonomía es la necesidad del socorrista, pero no en qué condiciones; es decir, a partir de ahí las comunidades pueden determinar horarios, empresa y demás factores complementarios.

Por lo tanto, la Ley de Propiedad Horizontal establece que es la autonomía la que rige la presencia del socorrista, pero más allá de eso da libertad a que sean las comunidades las que deciden cómo ejercer esa obligación legal.

Por ese motivo, antes de votar sobre la contratación de un socorrista conviene revisar la normativa autonómica aplicable. En muchos casos, la comunidad puede decidir cómo organizar el servicio, pero no si debe existir o no.