La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: se puede instalar un ascensor en una comunidad sin que haya acuerdo entre todos los vecinos, pero solo bajo una condición

Antes de proponer cualquier cambio sustancial que afecta a la comunidad de propietarios de un edificio, es esencial tener en cuenta qué es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal; sobre todo, con respecto a aquellos temas que más conflictos suelen generar como, por ejemplo, la instalación de ascensores.

En este caso en concreto, existen ciertos casos en las que no es necesario que exista un acuerdo total entre los vecinos para colocar un ascensor en el edificio, eso sí, solo en caso de que se cumpla con una condición concreta: que la persona que lo solicite tenga más de 70 años o se encuentre en situación de discapacidad.

¿Cuándo no es necesario que haya mayoría para instalar un ascensor?

Así lo recoge Álex, experto en Ley de Propiedad Horizontal conocido como "alexcomunidades" en redes sociales al responder a la pregunta de un usuario en relación a cuánta mayoría se necesita dentro de una comunidad para poder instalar un ascensor en un edificio que no lo tenga.

Imagen de una mujer usando un ascensor / Imagen de archivo

Según el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, si una persona que vive o trabaja en el edificio y que o bien tiene discapacidad o es mayor de 70 años, no se necesitaría un acuerdo explícito de la junta de propietarios; aunque hay una condición muy importante que se debe cumplir en todo caso.

Esta última gira en relación con el presupuesto fijado para la instalación del ascensor, el cual no puede superar las 12 cuotas ordinarias de gastos comunes una vez se ha descontado cualquier posible ayuda que la comunidad pueda recibir de cara a instalar el ascensor. En caso contrario, pueden ocurrir dos cosas.

Que el solicitante se ofrezca a asumir el sobrecoste de la instalación del ascensor

de la instalación del ascensor Que el solicitante no pueda hacer frente a los gastos y dependa de la comunidad de vecinos

En el segundo caso, si los propietarios se oponen a instalar un ascensor cuyo presupuesto supere la cifra mencionada un poco más arriba, el proceso quedaría cancelado. De igual forma que se aprobaría en caso de que existiera una mayoría clara en el consejo de vecinos que den el visto bueno a la reforma.

Imagen de un ascensor / Imagen de archivo

Por otro lado y en caso de que se cumplan las condiciones como para que no sea necesaria la mayoría de la junta de vecinos y esta ponga trabas a la instalación del ascensor, el solicitante deberá acceder a la vía judicial con el objetivo de que se resuelva el conflicto interno del edificio según la Ley de Propiedad Horizontal.

De esta manera, la ley trata de imponer una serie de condiciones que faciliten este tipo de procesos con tal de esclarecer cuándo es posible actuar, según las circunstancias de cada comunidad de vecinos, y con el objetivo en mente de proteger los derechos de aquellas personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad dentro del edificio.