SOCIEDAD
La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: la comunidad puede estar obligada a pagar el ascensor aunque la derrama sea elevada
La normativa impone su instalación si se cumple alguno de estos dos supuestos
Contar con ascensor en un edificio es fundamental, pero todavía hay muchos bloques de viviendas que carecen de este elemento de accesibilidad, especialmente los más antiguos. Para las personas con movilidad reducida o de edad avanzada, disponer de un ascensor facilita el transporte de cargas y mejora significativamente su calidad de vida.
La Ley de Propiedad Horizontal regula la instalación de un ascensor cuando se cumple alguno de estos dos supuestos.
El primero de ellos es si lo solicitan propietarios en cuya vivienda residan personas con discapacidad o mayores de 70 años.
Por otro lado, el importe total de la obra no debe superar las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, sin contar subvenciones.
En estos casos, su instalación es obligatoria y no requiere votación ni acuerdo de la junta de vecinos, tal y como establece el artículo 10.1.b.
Asimismo, podrán accederse a ayudas públicas y subvenciones siempre que se cumplan los requisitos establecidos para su concesión.
Si no se cumplen tales casos, la instalación del ascensor se puede aprobar en junta por mayoría simple de propietarios que representen la mayoría de cuotas de participación.
El reparto de gastos se paga según el coeficiente de participación de cada inmueble. En el caso de las exoneraciones, el Tribunal Supremo establece que deben contribuir al pago de la instalación o sustitución por tratarse de una mejora que revaloriza todo el edificio.
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