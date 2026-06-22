La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: basta un tercio de los vecinos para aprobar estas instalaciones energéticas en la comunidad

Las placas solares son la solución para generar electricidad limpia y reducir la factura de la luz mediante el autoconsumo, aprovechando una fuente gratuita como es el sol. La instalación en edificios comenzó a impulsarse de manera obligatoria y paulatina a partir de 2006/2007 con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en España.

Instalar placas solares es un debate que cada vez está más presente en las comunidades de vecinos, que creen que es necesario que todos los propietarios tienen que estar de acuerdo al 100% para poder empezar con la instalación. No obstante, la Ley de Propiedad Horizontal señala que solo basta un tercio de los vecinos para aprobar estas instalaciones energéticas en la comunidad.

El artículo 17.1 permite aprobar, a petición de cualquier propietario, infraestructuras comunes de telecomunicaciones, sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables -incluyendo aerotermia y geotermia- o infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos. La mayoría exigida es de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

¿Qué instalaciones entran?

La Ley de Propiedad Horizontal es clara, pues cualquier sistema de aprovechamiento de energías renovables o de mejora de la eficiencia energética entra dentro del marco. Estas son las principales instalaciones energéticas amparadas por la ley:

El primer grupo incluye las energías renovables y el autoconsumo, como la instalación de placas solares, paneles solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria, así como la aerotermia y la geotermia.

Placas solares en un edificio de Majadahonda / Ecooo

En segundo lugar, se encuentran las infraestructuras de movilidad sostenible, como los puntos de recarga para vehículos eléctricos, cuya instalación en una plaza de garaje individual únicamente requiere una comunicación previa a la comunidad.

Por último, se contemplan las medidas de eficiencia energética pasiva, que incluyen obras en la envolvente del edificio destinadas a mejorar el aislamiento térmico, así como la modificación de fachadas o cubiertas.

Mayorías necesarias para su aprobación

Con el objetivo de bloqueos vecinales, la Ley de Propiedad Horizontal señala que en caso de que sea para uso privativo no se requiere votación en junta, solo comunicación previa.

La situación cambia cuando el autoconsumo es colectivo, pues requiere el voto favorable de un tercio de los propietarios que representen un tercio de las cuotas de participación. En el caso de los servicios comunes de eficiencia energética se requiere el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios.

Junta de vecinos / Archivo

No todos los vecinos pagan automáticamente, debido a que la ley expresa que la comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de esas infraestructuras, ni su conservación y mantenimiento posterior, a quienes no hubieran votado expresamente a favor.

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En el caso de que un propietario luego quiere acceder al servicio aprovechando esas infraestructuras, deberá abonar lo que le habría correspondido, actualizado con el interés legal.