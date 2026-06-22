SOCIEDAD
La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: basta un tercio de los vecinos para aprobar estas instalaciones energéticas en la comunidad
La normativa española permite la instalación de energías renovables en edificios con el voto favorable de un tercio de la comunidad, facilitando el autoconsumo
Las placas solares son la solución para generar electricidad limpia y reducir la factura de la luz mediante el autoconsumo, aprovechando una fuente gratuita como es el sol. La instalación en edificios comenzó a impulsarse de manera obligatoria y paulatina a partir de 2006/2007 con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en España.
Instalar placas solares es un debate que cada vez está más presente en las comunidades de vecinos, que creen que es necesario que todos los propietarios tienen que estar de acuerdo al 100% para poder empezar con la instalación. No obstante, la Ley de Propiedad Horizontal señala que solo basta un tercio de los vecinos para aprobar estas instalaciones energéticas en la comunidad.
El artículo 17.1 permite aprobar, a petición de cualquier propietario, infraestructuras comunes de telecomunicaciones, sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables -incluyendo aerotermia y geotermia- o infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos. La mayoría exigida es de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.
¿Qué instalaciones entran?
La Ley de Propiedad Horizontal es clara, pues cualquier sistema de aprovechamiento de energías renovables o de mejora de la eficiencia energética entra dentro del marco. Estas son las principales instalaciones energéticas amparadas por la ley:
El primer grupo incluye las energías renovables y el autoconsumo, como la instalación de placas solares, paneles solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria, así como la aerotermia y la geotermia.
En segundo lugar, se encuentran las infraestructuras de movilidad sostenible, como los puntos de recarga para vehículos eléctricos, cuya instalación en una plaza de garaje individual únicamente requiere una comunicación previa a la comunidad.
Por último, se contemplan las medidas de eficiencia energética pasiva, que incluyen obras en la envolvente del edificio destinadas a mejorar el aislamiento térmico, así como la modificación de fachadas o cubiertas.
Mayorías necesarias para su aprobación
Con el objetivo de bloqueos vecinales, la Ley de Propiedad Horizontal señala que en caso de que sea para uso privativo no se requiere votación en junta, solo comunicación previa.
La situación cambia cuando el autoconsumo es colectivo, pues requiere el voto favorable de un tercio de los propietarios que representen un tercio de las cuotas de participación. En el caso de los servicios comunes de eficiencia energética se requiere el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios.
No todos los vecinos pagan automáticamente, debido a que la ley expresa que la comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de esas infraestructuras, ni su conservación y mantenimiento posterior, a quienes no hubieran votado expresamente a favor.
En el caso de que un propietario luego quiere acceder al servicio aprovechando esas infraestructuras, deberá abonar lo que le habría correspondido, actualizado con el interés legal.
- Giorgina Uzcategui (30 años), exmujer de Topuria, desvela el motivo de la ruptura: 'A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier costo; el acto más difícil es dar un paso atrás
- Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio
- Un youtuber rompe su silencio sobre la polémica fiesta de Lamine Yamal: 'Yo estaba pensando: '¿Qué hago aquí?'
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
- Félix García muestra la reforma del baño que multiplica el espacio sin ampliar metros
- El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
- Un hombre de 58 años se planta ante la Seguridad Social: logró jubilarse con una pensión de 2.252 euros a pesar de su edad
- Georgina Rodríguez explota por lo que está sucediendo en la selección portuguesa