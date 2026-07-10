La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: cuándo una comunidad puede prohibir a un vecino moroso usar la piscina

Dejar de pagar las cuotas de la comunidad puede tener más consecuencias de las que muchos imaginan. En algunos casos, un vecino moroso puede perder temporalmente el derecho a usar la piscina, aunque eso no significa que la comunidad pueda prohibirle la entrada sin más. La Ley de Propiedad Horizontal deja claro que esta medida solo puede aplicarse cuando se cumplen una serie de requisitos.

El artículo 9.1.e) de la ley, que obliga a todos los propietarios a pagar su parte de los gastos de la comunidad. Además, recoge la idea de que aunque un vecino nunca baje a la piscina o no utilice otras zonas comunes, sigue teniendo que pagar las cuotas igual que el resto: "La no utilización de un servicio no exime del cumplimiento de las obligaciones correspondientes".

La ley también explica que la comunidad puede acordar que un vecino moroso deje de usar la piscina, el gimnasio o las pistas deportivas hasta que pague la deuda. Esto se recoge en el artículo 21.1, que dice que "la junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad" y, entre ellas, incluye "la privación temporal del uso de servicios o instalaciones".

Así afecta el cloro de las piscinas a la salud. / El Correo Gallego

Eso sí, la norma también marca unos límites. La comunidad no puede hacer lo que quiera ni utilizar esta medida como un castigo. La propia ley señala que la prohibición no puede ser abusiva ni desproporcionada y que tampoco puede afectar a la habitabilidad de la vivienda. Por eso, sí puede limitar el uso de la piscina, pero nunca impedir que un vecino entre en su casa, bloquear el ascensor cuando sea necesario o cortar servicios básicos.

Tampoco vale con que el presidente o unos cuantos vecinos tomen la decisión por su cuenta. Para que la prohibición sea válida, tiene que aprobarse en una junta de propietarios y solo podrá mantenerse mientras el vecino siga sin pagar. En cuanto salde la deuda, dejará de aplicarse esa limitación.

Otra duda habitual surge cuando la vivienda está alquilada. Quien debe el dinero a la comunidad es el propietario, pero si existe un acuerdo válido para limitar el uso de la piscina, esa medida también puede afectar al inquilino, ya que disfruta de las zonas comunes junto con la vivienda.

Además de esta posible limitación, la ley recoge otras consecuencias para los propietarios morosos. Mientras no estén al corriente de pago, podrán asistir a las juntas de vecinos, pero perderán el derecho a votar.

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Junta de vecinos votando / Archivo

Por lo que la comunidad puede impedir que un vecino moroso utilice la piscina, pero solo si existe un acuerdo aprobado por la junta de propietarios y se respetan todas las condiciones que marca la Ley de Propiedad Horizontal. Por tanto, no basta con deber dinero para perder este derecho, ya que la medida debe ser temporal, proporcional y ajustarse a lo que dice la ley.