La Ley de Propiedad Horizontal avisa: hasta 3.000 euros de multa por sacudir el felpudo por la ventana

Los balcones pueden ser una causa de conflicto en las comunidades de propietarios. Desde regar las plantas hasta la caída de residuos, las ordenanzas municipales regulan qué se puede hacer en estos espacios para mantener una buena convivencia entre los vecinos del edificio y los peatones que pasan por la acera.

En verano, es habitual abrir las ventanas para ventilar la vivienda. Durante la limpieza del hogar, hay personas que aprovechan para sacudir felpudos, sábanas o alfombras desde el balcón. No obstante, se trata de una acción que puede incumplir las normativas locales y además, puede derivar en una sanción económica.

Aunque no existe una normativa que prohíba esta acción, la legislación cuenta con medidas para evitar una práctica similar ensucie la vía pública o cause molestias a los vecinos y viandantes. Así queda recogido en la Ordenanza 12/2022 del Ayuntamiento de Madrid.

Comunidad de vecinos / .

Según la norma, queda prohibido "ensuciar el espacio público por goteo o limpieza de balcones y terrazas, así como por la limpieza o sacudida de alfombras, prendas y similares". De hecho, puede haber multa en función de la gravedad del gesto.

A este respecto, el Ayuntamiento de Pozuelo del Rey (Madrid) prohíbe sacudir alfombras, prendas o elementos similares desde cualquier ventana o balcón que pueda ensuciar la vía pública o afectar a otro individuo, tal y como expresa la Ordenanza Municipal para la Protección de los Espacios Públicos, Limpieza y Retirada de Residuos.

De la misma manera, el Ayuntamiento de Alicante dispone de una Ordenanza municipal de Limpieza similar a las mencionadas. En ella, tampoco se permite la limpieza o sacudida de objetos desde la fachada o el balcón.

Imagen de una reunión de vecinos / .

En cualquier caso, la cifra de la multa oscila entre 60 y 3.000 euros, según la gravedad de la infracción. Por otra parte, la Ley de Propiedad Horizontalpuede entrar en el conflicto cuando este tipo de prácticas provoquen molestias al resto de vecinos de la comunidad de propietarios.

Específicamente, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal expresa que no se podrán desarrollar "actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Aunque el texto legal no menciona ninguna situación sobre felpudos, sí que contempla una protección para la comunidad sobre posibles daños o molestias reiteradas. En este caso, es importante priorizar la buena convivencia y evitar conflictos.