La ley podría multarte con 50.000 euros si no identificas correctamente a tu mascota

Desde marzo de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Bienestar Animal, una normativa cuyo objetivo es proteger, cuidar y reconocer a los animales como seres con derechos, especialmente aquellos que viven como mascotas.

Lejos de ser simbólica, la ley trae consigo obligaciones para quienes tengan animales en casa y sanciones para quienes no las cumplan, entre las que destaca una de las más onerosas: no tener a tu mascota correctamente identificada.

Considerando que, según el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, uno de cada tres hogares tiene al menos una mascota, lo cual implica aproximadamente más de 15 millones de animales domésticos, la meta de esta ley es mejorar la estadística de registros, ya que alrededor de 25% de dichos animales no tienen microchip o tienen sus datos desactualizados, dificultando su localización en caso de extravío o abandono.

Así, pues, el artículo 74 del Boletín Oficial del Estado (BOE) define como infracción grave cualquier acción u omisión que genere daño al animal sin llegar a provocarle la muerte, y el artículo 76 especifica que las multas pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros, por lo que no es una advertencia o sanción leve.

En España, cada año se abandonan más de 160.000 animales, por lo que la ley también busca paliar ese desafortunado número convirtiendo tan vil acto en una infracción grave y sus respectivas consecuencias económicas de magnitud.

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Últimamente, en la práctica, se busca reforzar el sentido de responsabilidad de los propietarios de mascotas, por lo que se insta a quienes tienen animales en casa a acudir al veterinario para implantarles el microchip o actualizar sus datos en el registro autonómico; trámites rápidos y accesibles que contribuyen con la seguridad de tus mascotas a la par que te evitan ser multado.