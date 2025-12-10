La ley a favor del inquilino: esto es lo que pasará si el casero no devuelve la fianza a tiempo

Entre las tensiones que se pueden generar dentro de la relación casero-inquilino, una de las que más conflictos provocan tienen que ver con la fianza que se aporta para el alquiler. Sobre todo, si hablamos de los momentos en los que hay que devolverla.

Esta última suele generar bastantes disputas entre las dos visiones encontradas del contrato de alquiler: el inquilino exige que se le devuelva la fianza y el casero se niega a causa de supuestos desperfectos ocasionados por la estancia del primero en su vivienda.

No obstante, la ley de vivienda ampara al inquilino y está de su parte en caso de que el casero se niegue a devolver la fianza sin aportar pruebas objetivas o una justificación clara para su forma de actuar.

Y es que la cosa no se quedaría hay, dado que la ley estipula que, si el casero no devuelve la fianza en un plazo aproximado, el inquilino podrá interponer una reclamación y pedir intereses.

Algo que no mucha gente sabe, pero este es uno de los pasos previos que se pueden tomar al recurrir a las vías legales. Pero, ¿cuánto tiempo tiene el casero para devolver la finanza exactamente?

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el casero tendrá un plazo máximo de 30 días para hacerlo y, en caso de que se niegue, tendrá que pagar intereses al inquilino que sean proporcionales a su demora.

En este caso en concreto, el inquilino podrá recurrir a la vía judicial para hacer que el casero cumpla la ley acorde a lo estipulado, eso sí, en caso de que este último no haya aportado pruebas sobre un daño significativo en la vivienda que anulen la devolución de la fianza.

Por tanto, la conclusión que podemos sacar a todo esto es bastante evidente: en este caso en concreto, la ley está de parte del inquilino y ofrece respaldo suficiente como para acabar con las disputas sobre las fianzas de una vez por todas.