La ley lo exige en España: te pueden multar por tener el coche parado en el garaje

Disponer de una plaza de garaje se ha convertido en un auténtico privilegio en muchas ciudades españolas, donde encontrar aparcamiento en la vía pública resulta cada vez más complicado. Contar con un espacio propio no solo ahorra tiempo, sino que también protege el vehículo frente a posibles daños, robos o inclemencias meteorológicas.

Sin embargo, tener el coche guardado en un garaje no significa que el propietario esté libre de responsabilidades legales. Existen obligaciones que deben cumplirse independientemente de que el vehículo se utilice o permanezca inmovilizado durante largos periodos de tiempo.

El coche tiene que estar asegurado

Una de las normas más importantes en España es la obligatoriedad de contar con un seguro en vigor para cualquier vehículo que esté dado de alta. Esta exigencia legal no depende del uso del coche, sino de su situación administrativa dentro del registro oficial.

Esto implica que incluso si el coche no circula y permanece estacionado en un garaje privado, debe estar asegurado. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones económicas considerables, ya que la ley no contempla excepciones por falta de uso.

Las multas por no disponer de seguro pueden oscilar entre los 601 y los 3.005 euros. La cantidad final depende de varios factores, como el tipo de vehículo, el tiempo que lleva sin seguro o si el propietario ha cometido la infracción anteriormente.

Además de la sanción económica, pueden aplicarse medidas adicionales como la inmovilización del vehículo, su traslado a un depósito o incluso su precinto. Estas acciones generan costes adicionales que deben ser asumidos por el propietario.

Deben tener seguro

A pesar de que muchas personas desconocen esta normativa, las autoridades advierten que se trata de una situación bastante frecuente. Existen numerosos vehículos que, aunque no circulan, siguen dados de alta sin contar con el seguro obligatorio.

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La única forma de evitar esta obligación es tramitar la baja del vehículo, ya sea temporal o definitiva. Mientras el coche continúe registrado como activo, deberá cumplir con todas las exigencias legales, independientemente de que se utilice o no.