La ley es clara: Si tiras petardos en Nochevieja te pueden multar con 3.000 euros

En España tenemos el fuego como una de las tradiciones más arraigadas por todo el territorio. Desde festividades como San Juan en Catalunya, pasando por las Fallas de Valencia, incluso celebramos con petardos cuando nuestro equipo gana un título.

Sin embargo, la concienciación es cada vez mayor en este tema y se trata de tener cura de aquellas personas que sufren con los ruidos fuertes por condiciones como el autismo, aunque también se menciona el bienestar de los animales, que muchos se sienten horrorizados con el estruendo que generan.

Es muy importante seguir las instrucciones de los fabricantes en el momento de comprar los petardos. / Alberto Estevez. EFE.

El cierre del año y la bienvenida del Año Nuevo es otra de estas ocasiones en las que se suele usar pirotecnia, aunque podría salir caro este tipo de celebración si se hace en espacios públicos. Así sale reflejado en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, que diferencia entre:

Nivel F1, de muy baja peligrosidad.

Nivel F2, de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido.

Nivel F3, de peligrosidad media y solamente apta para los mayores de edad.

Con ello, la legislación pretende encontrar el equilibrio entre el bienestar de las personas, la libertad de acción y la seguridad. Sin embargo, a la práctica deja en manos de cada ordenanza municipal la decisión de cómo usar los petardos en su territorio.

En algunas de las grandes ciudades del país no se permite el uso de pirotecnia en la vía pública, como el caso de Madrid o Barcelona y se necesita un permiso especial en determinados eventos.

Los petardos han sido motivo de controversias por cómo afectan a personas y animales / SPORT

En otros lugares, como Sevilla, se permite el uso de pirotecnia de baja intensidad en algunas fechas navideñas, aunque existe una franja de prohibición en determinadas horas. En Vitoria, por ejemplo, se permite el uso durante unos minutos durante la Nochebuena, limitando así su uso para garantizar la tranquilidad de la población que decide no celebrar de esa manera.

En cualquier caso, es recomendable conocer la normativa de la localidad en la que se vive si se tiene la intención de disfrutar de dar la bienvenida al 2026 con petardos. En caso de no tener nada de esto en cuenta e incurrir en una falta, las multas pueden ser de hasta 3.000 euros en algunos lugares, algo que igualmente marca la ordenanza de cada población.