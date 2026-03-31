La Ley de Bienestar Animal lo confirma: multas de hasta 200.000 euros

España supera los 20 millones de animales de compañía, consolidándose como una tendencia al alza que transforma hogares y dinamiza el sector. Cifras de 2026 apuntan incluso a más de 30 millones de mascotas, incluyendo una alta población de perros y gatos, con gran relevancia en la estructura familiar y el gasto de consumo.

Las mascotas són un miembro más de la familia. Tanto es así, que en uno de cada tres hogares vive al menos uno de estos animales. Ante este escenario, en marzo de 2023 se aprobó la Ley de Bienestar Animal, en busca de la protección de los animales.

No se pueden quedar solos

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales (Ley de Bienestar Animal) en España, vigente desde 2023 y consolidada en 2025-2026, regula estrictamente el lugar y el tiempo que los animales de compañía pueden permanecer solos.

Es decir, está prohibido dejar a los animales solos. Esta legislación busca fomentar una mayor conciencia social sobre la responsabilidad que implica convivir con animales. La ley incorpora un sistema de sanciones con multas elevadas para quienes no cumplan con las obligaciones establecidas. De este modo, no solo se persigue corregir conductas indebidas, sino también prevenirlas a través de consecuencias económicas claras.

La regulación también establece normas concretas sobre los espacios en los que pueden permanecer los animales. Queda prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en lugares como terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o vehículos. Estas restricciones buscan evitar situaciones de abandono o condiciones inadecuadas que puedan afectar a su salud y bienestar.

En cuanto al tiempo que pueden permanecer solos, la ley fija límites específicos. En términos generales, ningún animal de compañía puede quedarse sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, la restricción es aún más estricta, reduciendo este periodo a un máximo de 24 horas.

Las infracciones leves suelen estar relacionadas con aspectos administrativos o descuidos que no generan daños físicos ni alteraciones en el comportamiento del animal. Por su parte, las infracciones graves incluyen situaciones en las que sí existe sufrimiento o perjuicio, como la falta de identificación o el uso de animales en sorteos o promociones.

Multas muy elevadas

En el nivel más alto se encuentran las infracciones muy graves, que abarcan conductas que provocan la muerte del animal o su sacrificio sin autorización, siempre que no constituyan un delito penal. Estas acciones son consideradas especialmente perjudiciales y conllevan las sanciones más severas.

Las multas varían según la gravedad de la infracción. Las leves pueden implicar apercibimientos o sanciones económicas de entre 500 y 10.000 euros. Las graves se sitúan entre 10.001 y 50.000 euros, mientras que las muy graves pueden alcanzar cifras de entre 50.001 y 200.000 euros. En conjunto, esta regulación no solo pretende proteger a los animales, sino también reforzar la responsabilidad de sus propietarios mediante incentivos económicos que desincentivan conductas negligentes.