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MASCOTAS

La Ley de Bienestar Animal avisa: multa de hasta 10.000 euros por llevar al perro suelto en estos lugares

Estas son las zonas donde no puedes soltar a los perros (y sí, te cae una sanción)

Perros

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David Cruz

David Cruz

La Ley de Bienestar Animal ya se encuentra en vigor y trae cambios muy importantes para los dueños de perros en España. Uno de los más relevantes afecta directamente al día a día: no se puede llevar al perro suelto en la mayoría de espacios públicos, y hacerlo puede salirte muy caro.

La normativa establece que está prohibido dejar animales sin control en lugares públicos o privados de acceso público, especialmente en espacios naturales protegidos, parques o zonas donde puedan causar molestias o daños.

Esto significa que, como regla general, el perro debe ir atado, incluso aunque no esté bien adiestrado.

Que dice la ley?

Como imaginarás, la ley busca garantizar la seguridad de las personas, otros animales y el entorno. Un perro suelto puede provocar accidentes, conflictos con otros animales o incluso daños a la fauna salvaje, algo especialmente sensible en entornos rurales o protegidos.

Sin embargo, existen excepciones. Los perros pueden ir sueltos en áreas específicas como los pipicán o zonas caninas valladas. También en algunos parques urbanos donde las ordenanzas municipales lo permitan y en horarios concretos. En todos los casos, el animal debe estar bajo control y responder a la llamada de su dueño.

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Las sanciones pueden ser elevadas. Soltar al perro donde no está permitido se considera una infracción leve, con multas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros, en función de la gravedad y de si se han producido daños.

Además, muchos ayuntamientos añaden sus propias sanciones, por lo que la cuantía final puede acabar aumentando.

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Con esta normativa, las autoridades buscan reforzar la convivencia y proteger tanto a las personas como al medioambiente. Y por ello, antes de pensar en soltar a tu mascota, es imprescindible que te asegures que estás en un lugar autorizado para evitar sanciones que afecten a tu bolsillo.

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