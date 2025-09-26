Lewis Hamilton, en vilo por el estado de salud de su perro Roscoe: "Ha contraído neumonía de nuevo y está luchando por respirar"

El perro de Lewis Hamilton se encuentra en muy mal estado de salud debido a una neumonía que ha obligado al equipo de veterinarios que tienen cura de su salud después de caer en coma.

Así lo ha dado a conocer el piloto de la escudería Ferrari en sus redes sociales con un carrusel de tres fotos donde muestra a su mascota tumbada en una camilla de una clínica veterinaria.

"Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos", escribe en la misma publicación el inglés, a quien se puede ver visiblemente afectado al lado de su perro. "Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar", añade.

Roscoe es un bulldog inglés de 12 años de edad que ha acompañado a Lewis durante gran parte de su carrera. Como todo propietario de mascotas, cualquier traspié en la salud de los animales es un mal trago enorme, por eso decidió llevarlo a una consulta al detectar que podía haber enfermado, aunque ocurrió algo que obligó a los médicos a dejarlo en coma: "Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo", apunta el '44'.

Sin embargo, no pierde la esperanza porque "lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones y apoyo", termina el mensaje.

Esta no es la primera vez que el perro sufre de algo similar, pues en mayo de 2024 ya había tenido que ser atendido por culpa de una primera neumonía, seguramente debido a la avanzada edad. El piloto hablaba así de lo que siente cuando le hablan de Roscoe, cuando no puede estar con él por la competición: "Tiene 12 años y medio, así que es un perro viejo. Sin embargo, cada vez que recibo un mensaje de texto de la señora que lo cuida, se me para el corazón por un segundo. ¿Qué pasará ahora?", comentaba en el pasado.

En los últimos años se han hecho numerosos estudios acerca de la esperanza de vida de esta raza y se ha determinado que suele estar entre los 10 y los 12 años, por lo que el perro de Hamilton se encontraría en la horquilla larga.

El perro, además de animal de compañía, había echo unos pinitos como actor en la última película de Brad Pitt, 'F1', que aborda precisamente el mundo del automobilismo competitivo de élite y que se ha estrenado este mismo 2025. También cuenta con un perfil en Instagram con 1,3 millones de seguidores donde se publican escenas de la vida de Roscoe junto con su dueño en el paddock, en casa o paseando.