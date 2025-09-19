Lewis Hamilton vende su garaje: Estos son sus coches por valor de 15 millones de euros

"Ya no tengo coches. No tengo coches, así que me deshice de todos. Ahora me dedico más al arte". Con estas palabras Lewis Hamilton confirmaba la venta de su garaje privado, repleto de supercoches por valor de 13 millones de libras, unos 15 millones de euros.

El piloto de Ferrari parece que se ha cansado de amasar bólidos y ha decidido quitarse de encima la colección que guardaba en Mónaco y Los Ángeles, que incluían un Pagani Zonda 760 LH, que vendió en 2022 por 10 millones de euros, un Mercedes-Maybach S600, con un valor de casi un millón de euros, o un Ferrari 599 SA Aperta, con un valor de 1,3 millones de euros.

Lewis Hamilton junto con un Mercedes de superlujo. / ·

Además de estos, contaba con un Proyecto Uno de Mercedes-AMG, un Mercedes-AMG SLS Black Series, Mercedes-AMG GT R (ex-coche de seguridad de F1), un Mercedes-AMG G63 6×6, un Ferrari LaFerrari, un Ferrari LaFerrari Aperta, un Shelby Cobra 427 de 1966, un Ford Mustang Shelby GT500 de 1967 (réplica del 'Eleanor'), un McLaren P1, un McLaren F1 1995 (chasis 044 según informes), un Mini Cooper y un Mercedes EQC.

Lewis Hamilton con uno de sus Ferraris. / Instagram

El británico ha cambiado mucho desde su aterrizaje en la F1 y los coches ya no significan nada para él, una persona que su desempeño profesional consiste en el pilotaje de coches de alta competición.

En su lugar, se le ha podido ver a los mandos de alguna moto durante algunos Grandes Premios, como la Ducati Panigale V4 S, marca con la que compite Marc Márquez y con la que posiblemente consiga su séptimo mundial de MotoGP.

No obstante, Hamilton todavía sueña con la posibilidad de diseñar su propio Ferrari de carretera y nombrarlo en honor a su número desde su llegada a la F1: "Una de las cosas que realmente quiero hacer es diseñar un Ferrari. Quiero hacer un F44. Básico, con la palanca de cambios manual. En eso trabajaré durante los próximos años", aseguraba.

Lewis Hamilton posa junto con un Ferrari F40. / ·

Esa idea parte del modelo favorito del inglés y por el único que invertiría dinero a día de hoy, el Ferrari F40, un coche con el que se fotografió hace unos meses en el exterior de la casa del que fuera el fundador de la marca italiana, Enzo Ferrari.

Hamilton se encuentra a años luz de su mejor versión mostrada en sus años dorados y ocupa la sexta posición del Mundial. Esta temporada no ha conseguido ningún podio y su mejor resultado han sido tres cuartos puestos conseguidos en Italia, Austria y la Gran Bretaña.

Por delante tiene a su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien sí que ha conseguido un pole en lo que va de curso. Oscar Piastri, de la escudería McLaren, es el líder gracias a sus siete victorias.