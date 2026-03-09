Lewis Hamilton revela el trastorno que padece: "Me frustra mucho"

Lewis Hamilton es uno de los pilotos de automovilismos más reconocidos a nivel mundial. El británico se ha proclamado siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, ha logrado más de 100 victorias a lo largo de su carrera y acumula casi 200 podios, situándose entre los competidores más exitosos de la historia de la categoría.

El británico compitió con la escudería McLaren desde 2007 hasta 2012. En 2013 se unió a Mercedes, escudería con la que permaneció más de una década y con la que conquistó la mayor parte de sus campeonatos. En 2024 se anunció su fichaje por Ferrari, equipo al que se incorporó a partir de la temporada 2025.

A sus 41 años, el campeón británico sorprendió al hablar abiertamente sobre su salud mental en los días previos al inicio de la nueva temporada del campeonato, justo antes del Gran Premio inaugural que se celebró en Melbourne (Australia).

Los 22 pilotos de la parrilla participaron en un vídeo publicado en el canal oficial de YouTube de la Fórmula 1, donde compartieron curiosidades personales y aspectos poco conocidos de su vida fuera de los circuitos.

HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-26, portrait during the Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, 1st round of the 2026 Formula One World Championship from March 6 to 8, 2026 on the Albert Park Circuit, in Melbourne, Australia - Photo DPPI AFP7 05/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Durante su intervención, Hamilton reveló que convive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un trastorno que puede provocar hiperactividad y dificultades para mantener la concentración.

El siete veces campeón detalló cómo esta condición influye incluso en su rutina diaria en casa: "Tengo TDAH. Cuando entro en una habitación de mi casa, realmente estoy moviendo todos los libros en una posición perfecta. Y realmente me frustra mucho cuando veo algo raro, como si mi lámpara estuviera inclinada hacia la izquierda. Entro en mi casa y doy la vuelta por toda la casa antes incluso de sentarme, reorganizando todo".

Sin embargo, el piloto reconoció que muchas veces pierde la noción del tiempo mientras realiza tareas: "Luego pasa una hora y yo digo: '¡Joder, ni siquiera me había dado cuenta!'".

Además, explicó que este comportamiento también se refleja en actividades tan simples como cocinar: "Es un desastre. Si cocino algo, por ejemplo, un plato de pasta, tendré que limpiar todo lo que he usado antes de comerlo".

Los comportamientos que describe Hamilton guardan ciertas similitudes con los del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), una condición caracterizada por pensamientos recurrentes y la necesidad de repetir ciertas acciones de forma compulsiva. No obstante, ambos trastornos son diferentes, aunque en algunos casos pueden presentar rasgos parecidos.