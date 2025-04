Lewis Hamilton eliminó de su dieta uno de sus dulces favoritos: "Lo echo de menos, pero es asqueroso"

Lewis Hamilton es uno de los pilotos de automovilismos más reconocidos a nivel mundial. El británico ha logrado coronarse siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, ha logrado 84 victorias a lo largo de su carrera y se ha situado como el segundo más ganador de la historia, con más de 150 podios.

Hamilton fue piloto de la escudería McLaren desde 2007 hasta 2012. En el año 2013 se cambió a Mercedes, hasta este año, y hace unas semanas se conoció que el británico había fichado por Ferrari.

Hace unos años, Hamilton explicó que desde el año 2015, sus hábitos alimentarios cambiaron tras ver un documental sobre la industria de la carne y cómo afecta sobre el medio ambiente, sobre los animales y en los humanos.

Durante un tiempo dejó de comer carne roja y siguió una dieta pescetariana, pero más adelante dejó el pescado y se centró en llevar a cabo una dieta vegana.

El siete veces campeón del mundo no se sentía bien tras consumir carne y productos lácteos y tuvo que hacer un cambio: "Solía comer todas esas cosas con placer, como hace la mayoría de la gente, pero por la mañana me despertaba aturdido, tenía cambios de humor y mi energía subía y bajaba a lo largo del día", declaró a la revista 'The Edge'.

Hace un tiempo, el británico concedió una entrevista a 'Business Insiders' y aseguró que tuvo que renunciar a muchos alimentos, pero sobre todo, a varios de sus dulces favoritos.

"Echo de menos la Nutella. Echo de menos los dulces, pero ahora sé lo que hay en esa cosa, es asqueroso", declaró sin tapujos Lewis Hamilton.

Ahora el piloto ha asegurado que su "pasión" son los batidos de proteínas y come otros alimentos como pan integral, champiñones, ensalada, puré de trufas o frutas, entre otros.