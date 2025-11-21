Levantarse cansado es "una señal clara de estrés crónico", según la farmacéutica Marta Hernández

¿Te despiertas cansado por las mañanas? Puede ser que este tipo de fatiga sea síntoma de un tipo de estrés crónico, que una experta en salud y nutrición, Marta Hernández, ha querido explicar a través de sus redes sociales.

Marta Hernández, farmacéutica y nutricionista, explica que este tipo de fatiga no solo es física, sino que refleja un agotamiento celular profundo causado por desequilibrios internos que perjudican la capacidad de nuestras células para generar energía.

Este fenómeno se agrava con la producción excesiva de radicales libres, que dañan proteínas y tejidos, dificultando la regeneración natural del organismo.

El impacto del estrés crónico

El estrés crónico, además, está estrechamente vinculado con la inflamación de bajo grado, un estado persistente que impide la reparación adecuada de los tejidos y contribuye al deterioro progresivo de la salud.

Según Hernández, esta inflamación silenciosa es consecuencia directa de hábitos poco saludables como la mala alimentación, la falta de ejercicio y el descanso insuficiente, sumados a un ritmo de vida acelerado y constante estrés.

En la práctica diaria, los problemas relacionados con el estrés, como el insomnio y la ansiedad, son de los más frecuentes en las farmacias, incluso entre personas cada vez más jóvenes. Para contrarrestar estos efectos, se recomiendan complementos basados en fitoterapia con plantas adaptógenas, que ayudan a regular la respuesta del organismo al estrés y que tienen respaldo científico.

Entre ellas, la ashwagandha destaca por su capacidad de estabilizar la síntesis del cortisol, la hormona clave en la reacción al estrés, mejorando así la energía, el rendimiento cognitivo y la sensación de calma.

Como conclusión, Marta Hernández subraya la importancia de cuidar cinco pilares básicos para manejar el estrés: priorizar el descanso reparador, mantener una alimentación adecuada con nutrientes esenciales, practicar ejercicio físico regular para evitar el sedentarismo, aprender a regular el estrés con herramientas naturales y profesionales, y cultivar buenas relaciones personales.