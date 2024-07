La letra infalible para que los hackers no descifren tu contraseña

Elegir una buena contraseña es fundamental para protegerte del fraude financiero, el robo de identidad, la piratería y muchos otros crímenes cibernéticos. Una contraseña fuerte garantiza la seguridad de nuestros datos e información personal frente a accesos no autorizados.

De modo que elegir una buena contraseña es esencial en el ámbito tecnológico. Según Microsoft para que una contraseña sea segura debe tener al menos 12 caracteres e incluir una combinación de mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Pero un propio hacker ha revelado que existe una letra infalible para convertir nuestra contraseña en un valor indescifrable.

José Javier Pastor Valero, conocido en redes sociales como ‘Hackavis’, es un perito forense digital y hacker ético. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Valencia, estos profesionales se especializan en pruebas de penetración de sistemas informáticos y de software con el objetivo de evaluar, fortalecer y mejorar la seguridad.

A través de su plataforma Valero comparte consejos para protegerse del ciberespacio. En su participación 'Inédito Pódcast', ofreció un dato que aumenta la protección de las contraseñas

"Grupos criminales no han logrado acceder a muchas cuentas debido a la ‘ñ’, porque no la tienen", afirmó el experto. Así, la decimoquinta letra del alfabeto español y duodécima consonante podría reforzar la seguridad de las contraseñas frente a ataques. "En los diccionarios de contraseñas, la ‘ñ’ no aparece o está al final", explicó Pastor.

Solo con usar la letra "ñ" no es suficiente para conseguir que no nos hackeen pero sí lo convierte más difícil. Si incluimos esta letra con una buena combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos nuestra contraseña será prácticamente inaccesible.

5 consejos para elevar nuestra contraseña a la máxima seguridad

Aquí tienes cinco consejos del software de protección digital ‘Norton’ para crear una contraseña robusta:

No utilizar información personal: No incluyas referencias a información personal como nombres, fechas de nacimiento, direcciones o números de teléfono. Combinación de letras, números y símbolos: Combina números, mayúsculas y minúsculas y signos para hacer la contraseña más complicada Priorizar la longitud de la contraseña: Por lo menos 16 caracteres para disminuir las posibilidades de ser víctima de una violación de datos o un ataque cibernético. Nunca repetir contraseñas: No reutilices la misma clave para diferentes cuentas. Evitar el uso de palabras reales: Será más complicado si no utilizas palabras reales, los piratas informáticos emplean programas maliciosos que pueden procesar cada palabra que se encuentra en un diccionario para descifrar contraseñas. Evita usar nombres propios y otras palabras del diccionario que puedan comprometer la seguridad de la contraseña.

En la era digital actual, la seguridad en línea es más crucial que nunca. Con el aumento de las transacciones en línea, el almacenamiento de información personal y la comunicación digital, las contraseñas se han convertido en la primera línea de defensa contra el fraude financiero, la piratería, el robo de identidad y otros delitos cibernéticos.