Consumo
Leticia Dolera pide boicotear las cajas de autopago en supermercados: "Nos están aislando"
Cada vez es más común encontrarnos con cajas autopago en los supermercados españoles, y aunque para la mayoría esto es visto como un gesto que ayuda a nuestra comodidad a la hora de comprar, ha terminado abriendo un debate inesperado tras las palabras de Leticia Dolera en 'Malas personas', el podcast conducido por Victoria Martín,.
La polémica actriz y directora de cine lanzó una petición muy clara a los consumidores que ha desconcertado: evitar estas cajas automáticas y optar por las cajas tradicionales con personal.
"Yo animo a toda la gente a no ir a las cajas de autopago y hacer cola", defendió abiertamente Dolera, invitando así a aprovechar ese tiempo para llamar por teléfono, estar en silencio o simplemente compartir espacio con otras personas.
Victoria Martín, presentadora del podcast, no se mostró tan convencida como su invitada. Reconoció que disfruta del proceso automático ("me gusta hacer el tucutú") y señaló que el autopago le permite no interactuar con nadie. Esto fue lo que más le preocupó, que considera que la tendencia de aislarnos es "horrible".
Y es que la directora fue más allá y acudió a la neurociencia para reforzar su opinión: "genera endorfinas de felicidad, sensación de pertenencia y sentido de la vida". La interacción humana cotidiana, por mínima que sea, contribuye al bienestar emocional y al sentimiento de comunidad.
Como puedes imaginar, este debate no tardó mucho en trasladarse a las redes sociales: muchos cajeros y dependientes respondieron dese la experiencia laboral. Aunque algunos defendieron el uso del autopago, señalando que así se pueden centrar en otras tareas y en evitar clientes conflictos, otras voces le apoyan: "las cajas de autocobro no te darán la pensión".
El verdadero debate está en si las cajas autopago consiguen que las empresas prescindan de trabajadores, o en cambio, de verdad se produce un cambio de dinámica laboral y los cajeros acaban en otras funciones.
