Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Etapa 6 DakarBardghjiViniciusFinal Supercopa de EspañaIñigo MartínezMarc BernalRaphinhaJoao CanceloSimeone ViniciusXabi AlonsoHorarios octavos Copa del ReyBarça - Partizán horarioDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaHaciendaJorge ReySalto de esquí
instagramlinkedin

Consumo

Leticia Dolera pide boicotear las cajas de autopago en supermercados: "Nos están aislando"

La reflexión de Leticia Dolera que no ha convencido a todos: ¿están aislándonos las cajas de autopago?

Leticia Dolera.

Leticia Dolera. / Movistar+

David Cruz

David Cruz

Cada vez es más común encontrarnos con cajas autopago en los supermercados españoles, y aunque para la mayoría esto es visto como un gesto que ayuda a nuestra comodidad a la hora de comprar, ha terminado abriendo un debate inesperado tras las palabras de Leticia Dolera en 'Malas personas', el podcast conducido por Victoria Martín,.

La polémica actriz y directora de cine lanzó una petición muy clara a los consumidores que ha desconcertado: evitar estas cajas automáticas y optar por las cajas tradicionales con personal.

"Yo animo a toda la gente a no ir a las cajas de autopago y hacer cola", defendió abiertamente Dolera, invitando así a aprovechar ese tiempo para llamar por teléfono, estar en silencio o simplemente compartir espacio con otras personas.

Victoria Martín, presentadora del podcast, no se mostró tan convencida como su invitada. Reconoció que disfruta del proceso automático ("me gusta hacer el tucutú") y señaló que el autopago le permite no interactuar con nadie. Esto fue lo que más le preocupó, que considera que la tendencia de aislarnos es "horrible".

Y es que la directora fue más allá y acudió a la neurociencia para reforzar su opinión: "genera endorfinas de felicidad, sensación de pertenencia y sentido de la vida". La interacción humana cotidiana, por mínima que sea, contribuye al bienestar emocional y al sentimiento de comunidad.

Como puedes imaginar, este debate no tardó mucho en trasladarse a las redes sociales: muchos cajeros y dependientes respondieron dese la experiencia laboral. Aunque algunos defendieron el uso del autopago, señalando que así se pueden centrar en otras tareas y en evitar clientes conflictos, otras voces le apoyan: "las cajas de autocobro no te darán la pensión".

Noticias relacionadas y más

El verdadero debate está en si las cajas autopago consiguen que las empresas prescindan de trabajadores, o en cambio, de verdad se produce un cambio de dinámica laboral y los cajeros acaban en otras funciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
  3. El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
  4. Iker Casillas da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero
  5. Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
  6. La reacción de Alice Campello a la presunta amante de Álvaro Morata en Italia: 'Puedo afirmarlo con absoluta certeza
  7. Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
  8. El demoledor mensaje del multimillonario José Elías: 'No hay esperanza y vamos para atrás

Ana Obregón, foco de las críticas por una imagen de su hijo fallecido con IA: "Escalofriante"

Ana Obregón, foco de las críticas por una imagen de su hijo fallecido con IA: "Escalofriante"

Leticia Dolera pide boicotear las cajas de autopago en supermercados: "Nos están aislando"

Leticia Dolera pide boicotear las cajas de autopago en supermercados: "Nos están aislando"

Por qué este tipo de moneda puede venderse fácilmente por cientos de miles de euros

Por qué este tipo de moneda puede venderse fácilmente por cientos de miles de euros

¿Cuánto cobra un gestor comercial en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un gestor comercial en España en 2026? Salario medio y funciones

Alerta en Catalunya con motivo del viento: el Meteocat y Proteció Civil avisan de complicaciones

Alerta en Catalunya con motivo del viento: el Meteocat y Proteció Civil avisan de complicaciones

El viento gana protagonismo en Catalunya: Protección Civil mantiene el plan 'Ventcat' hasta el sábado por la borrasca Goretti

El viento gana protagonismo en Catalunya: Protección Civil mantiene el plan 'Ventcat' hasta el sábado por la borrasca Goretti

El truco invisible de los supermercados para que compres más (y casi nadie lo nota)

El truco invisible de los supermercados para que compres más (y casi nadie lo nota)

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia