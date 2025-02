"Es un repartidor de comida o un pescador": Les preguntan de qué creen que trabaja Fernando Alonso, y las respuestas causan indignación

Fernando Alonso, a sus 43 años y de la mano de Aston Martin desde el año 2023, sigue haciendo historia en la Fórmula 1. En la presentación de los monoplazas de la temporada 2025, en la que el 'Gran Circo' cumple 75 años, aseguró que el coche de su escudería es el "más bonito que verán".

El piloto es conocido a nivel mundial tras sus buenos resultados: ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con el equipo Renault (2005 y 2006), resultó subcampeón en tres ocasiones con la escudería Ferrari (2010, 2012 y 2013) y fue campeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, de las 24 Horas de Le Mans, de Daytona y del Campeonato Mundial de Karting.

A pesar de su palmarés, hay algunas personas que no saben quién es, y ha sido la creadora de contenido Skye Upshall, la que ha parado a diferentes personas en las calles de Londres para enseñarles una fotografía de El Nano con una chaqueta de Aston Martin y preguntarles cuál creen que es su trabajo.

Son varios los que opinan que se trata de un repartidor: "Podría ser un repartidor en bicicleta de comida", comenta uno de ellos. Otros creen que se trata de un "artesano", e incluso, de un pescador.

Otro grupo asegura que se trata de un deportista, pero no aciertan, ya que creen que es ciclista. Poco a poco se van acercando más las respuestas, y es que una chica apunta que le suena la cara y que se podría tratar de un "influencer relacionado con el mundo de los coches". Además, otro explica que, debido a la "chaqueta", se trata de un piloto de motociclismo.

Tras las respuestas fallidas, son dos personas los que lo reconocen, y uno de ellos asegura que es historia: "Es Fernando Alonso. Es una leyenda. Es dos veces campeón del mundo".

Los seguidores de Alonso se han mostrado muy decepcionados con las respuestas: "No saben que es el padre de todos ellos", "Cuanta ignorancia", "No me gustaría vivir en el mundo en el que vive esa gente, que no sabe quién es Fernando Alonso" o "¿Cómo no le conocen?".