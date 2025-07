"Les avisé a todos": Lydia Lozano ya sabía que 'La familia de la tele' iba a ser un fracaso

'La familia de la tele' era la única esperanza de mantener viva la esencia de 'Sálvame', que parecía acabarse para siempre cuando Mediaset canceló el legendario programa de Telecinco tras más de una década en antena. Se intentó mantener con formatos como 'Sálvese quien pueda' en Netflix, pero la mayor apuesta estaba con la propuesta de RTVE al hacer el mencionado programa con gran part de los colaboradores del formato de Mediaset.

Desgraciadamente, como todos sabéis, 'La familia de la tele' fue cancelado tras unas pocas semanas en antena después del poco éxito comercial que supuso y tras numerosas polémicas por parte de sus colaboradores y reporteros. Lydia Lozano, que formaba parte del elenco de 'Sálvame' y no del nuevo formato de RTVE, asegura que sabía que algo así iba a pasar y que incluso avisó a todos sus excompañeros de ello.

"Empezaron a hacer muchos podcast, muchas cosas, a aparecer en 'La Revuelta', a hablar bien del programa... Claro, yo no soy tonta", dijo la periodista en un podcast. "Yo le dije a Valde(peras), a Belén, a Matamoros... Televisión Española es un terreno muy duro. Hay mucha línea roja. Tú no puedes hablar como si estuvieras en una privada, para nada. Les avisé a todos, pero ellos pasaron de mí. Me voy a dar el titular que les dije a todos: 'Som os 7 caballos desbocados que les meten en una cuadra'. Nadie se dio cuenta de mi titular. Hacíamos los que nos daba la gana, cocinando, levantándonos, hablando de la cadena de enfrente, de Pablo Motos... Y el primer día en plató estábamos parados; al tercero nos pidieron que nos moviésemos", añadió.

Tenía claro que ese formato no era para La 1: "Es que yo creo que el público de La 1 no es el público de ‘Sálvame’, ya está. Y que estamos muy estigmatizados pues sí”, sentenció la periodista de forma tajante.