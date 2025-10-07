Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Leroy Sané, a golpes con un aficionado del Bayern en la Oktober Fest

Los testigos afirman que el extremo alemán reaccionó de forma negativa tras un insulto hacia el Galatasaray

Leroy Sané se vio envuelto en una desagradable pelea durante el Oktoberfest tras ser &quot;provocado y humillado personalmente&quot;

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El extremo del Galatasaray, Leroy Sané, se vio envuelto en una pelea durante el Oktoberfest. El ex jugador del Manchester City y Bayern, perdió los papeles tras pasar la tarde junto a algunos amigos en la fiesta alemana. Según Bild, el incidente ocurrió dentro de la famosa carpa Weinzelt (Múnich) alrededor de las 23:00.

Sané pasaba por la carpa cuando un grupo de aficionados comenzó a insultarlo desde una mesa cercana. Supuestamente, entre la multitud había varios aficionados del Bayern, quienes profirieron insultos como "¡Scheiß Gala!", que se traduciría como "¡Galatasaray de mierda!", debido a que Leroy Sané dejó el Bayern para fichar por el club turco este verano.

Posteriormente, uno de los testigos afirma que el jugador perdió la calma cuando una persona que lo había insultado le respondió con un: "Al infierno con el Galatasaray", decía.

Agotaron la paciencia del alemán

Algunos testigos incluso afirmaron que algunos comentarios rozaron el tono racista, lo que pareció agotar la paciencia de Sané. Al principio, el extremo intentó irse, ignorando los abucheos y las risas que resonaban en la carpa. Pero, al continuar los insultos, el exjugador del Bayern se giró para enfrentarse al grupo, lo que desencadenó un acalorado intercambio verbal. En cuestión de segundos, la confrontación se intensificó.

Según se informa, un aficionado empujó a Sané, quien reaccionó instintivamente, lo que provocó una breve pelea antes de que el personal de seguridad interviniera para separarlos. “Me provocaron durante mucho tiempo y me humillaron personalmente en la carpa del festival. También insultaron al Galatasaray. En medio de la tensión, me empujaron, lo que provocó un breve altercado. Por supuesto, en ese momento debería haber mantenido la calma y no haber reaccionado ante la situación. He aprendido la lección”, declaró Sané.

