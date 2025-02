Leonor Watling revela en 'La Revuelta' sus problemas para pagar impuestos: "Acabaré pidiendo préstamos"

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

El programa ha acogido hoy ha acogido al actor Javier Gutiérrez, y la actriz Leonor Watling, que han ido a presentar la serie 'La vida breve'. Watling ha llegado tarde a 'La Revuelta' porque estaba concediendo otra entrevista en 'La Ventana' de la Cadena SER.

A la hora de responder las 'Preguntas clásicas' de David Broncano, la actriz, que también presentó los Premios Goya el pasado sábado, ha revelado su truco para tener dinero y poder abonar todos los impuestos pertinentes. "Está todo guardado y escondido para que no lo vea y no me lo gaste porque, sino, acabaré pidiendo préstamos para pagar impuestos. Y no sería la primera vez que me pasa".

"A los actores nos pagan mucho de golpe y te vienes arriba", ha dicho. Watling ha explicado que alguna vez se ha comprado bolsos caros, y se da algún que otro capricho. No obstante, la actriz ha señalado que tiene unos 60.000 euros en la cuenta del banco.