TELEVISIÓN
Quién es Leonor Lavado, 'la mujer de las mil voces' y nueva invitada de 'Pasapalabra'
La humorista cordobesa es muy conocida por sus desternillantes imitaciones
La actriz, humorista e imitadora cordobesa, Leonor Lavado, se ha convertido en una de las nuevas invitadas de 'Pasapalabra' junto a Carla Nieto, David Fernández y Javi Cantero. Los cuatro protagonizarán varios programas del exitoso concurso de Antena 3 desde este miércoles 22 de octubre de 2025.
Uno de los perfiles menos conocidos de esta nueva lista de invitados es precisamente el de Leonor Lavado. Si quieres conocer quién es esta cordobesa que ha sido apodada "la mujer de las mil voces", sigue leyendo.
¿Por qué se conoce a Leonor Lavado como 'la mujer de las mil voces'?
Desde muy joven, Leonor se mostró muy interesada por la interpretación: comenzó con teatro escolar en su localidad, Puente Genil (Córdoba) y después se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD Sevilla), además de estudiar Historia del Arte.
En 2014 se produjo su salto mediático, cuando un vídeo suyo publicado en Youtube se hizo viral. En el citado vídeo, imitaba a múltiples personajes públicos, desde figuras políticas hasta personajes de ficción.
Esto ha sido lo que le ha permitido ganarse el título de "la mujer de las mil voces". Tiene una enorme capacidad para replicar timbres, gestos y entonaciones de famosos como Tamara Falcó, Carmen Lomana y muchos personajes de series de televisión. Sin ir más lejos, en 'Pasapalabra' este miércoles ya se ha atrevido a imitar a Melody, nuestra representante en Eurovisión 2025.
Ha colaborado en programas como 'Zapeando' o 'Crackòvia', aunque su camino no ha sido precismente sencillo: cuando se hizo viral al principio, confesó haber sufrido ansiedad y periodos de depresión debido a la presión de mantener las expectativas y el ritmo que implicaba su nueva realidad. Contentar y gustar a todos no es nada fácil.
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: 'Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas
- Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: 'Es lamentable
- Lagunas de cotización: La Seguridad Social permite disfrutar de la pensión sin haber llegado al mínimo de 25 años trabajados
- El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: 'Así es como se consigue un buen core
- Roberto Brasero, sobre el cambio de hora: 'El problema no es que se deje de cambiar la hora, el problema es...
- Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
- Rosalía la lía parda en Madrid y se enfrenta a una multa millonaria