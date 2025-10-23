Quién es Leonor Lavado, 'la mujer de las mil voces' y nueva invitada de 'Pasapalabra'

La actriz, humorista e imitadora cordobesa, Leonor Lavado, se ha convertido en una de las nuevas invitadas de 'Pasapalabra' junto a Carla Nieto, David Fernández y Javi Cantero. Los cuatro protagonizarán varios programas del exitoso concurso de Antena 3 desde este miércoles 22 de octubre de 2025.

Uno de los perfiles menos conocidos de esta nueva lista de invitados es precisamente el de Leonor Lavado. Si quieres conocer quién es esta cordobesa que ha sido apodada "la mujer de las mil voces", sigue leyendo.

¿Por qué se conoce a Leonor Lavado como 'la mujer de las mil voces'?

Desde muy joven, Leonor se mostró muy interesada por la interpretación: comenzó con teatro escolar en su localidad, Puente Genil (Córdoba) y después se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD Sevilla), además de estudiar Historia del Arte.

En 2014 se produjo su salto mediático, cuando un vídeo suyo publicado en Youtube se hizo viral. En el citado vídeo, imitaba a múltiples personajes públicos, desde figuras políticas hasta personajes de ficción.

Esto ha sido lo que le ha permitido ganarse el título de "la mujer de las mil voces". Tiene una enorme capacidad para replicar timbres, gestos y entonaciones de famosos como Tamara Falcó, Carmen Lomana y muchos personajes de series de televisión. Sin ir más lejos, en 'Pasapalabra' este miércoles ya se ha atrevido a imitar a Melody, nuestra representante en Eurovisión 2025.

Ha colaborado en programas como 'Zapeando' o 'Crackòvia', aunque su camino no ha sido precismente sencillo: cuando se hizo viral al principio, confesó haber sufrido ansiedad y periodos de depresión debido a la presión de mantener las expectativas y el ritmo que implicaba su nueva realidad. Contentar y gustar a todos no es nada fácil.