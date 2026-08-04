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Leo Messi dona 80.000 euros para reconstruir la Sierra Oeste tras los incendios de julio
La aportación del futbolista argentino se suma al amplio operativo desplegado por la Comunidad de Madrid para recuperar una zona devastada
Leo Messi ha donado 80.000 euros para apoyar la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las áreas más castigadas por los incendios forestales registrados a lo largo del mes de julio.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció la contribución a través de sus redes sociales, agradeciendo públicamente el gesto del futbolista y subrayando el impacto emocional que supone para los madrileños.
"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", escribió Ayuso en un mensaje que rápidamente se viralizó. La donación se integrará en el plan autonómico de recuperación, destinado a paliar los efectos de un fuego que arrasó miles de hectáreas y obligó a desalojar a numerosos vecinos.
Una catástrofe que arrasó 27.000 hectáreas
El incendio afectó 27.000 hectáreas en 17 municipios de la Comunidad de Madrid, dejando un paisaje devastado y un impacto profundo en la vida de miles de personas. Las llamas dañaron bosques, cultivos, explotaciones agrícolas, viviendas e infraestructuras, generando una emergencia que movilizó a servicios de extinción, cuerpos de seguridad y voluntarios.
La Sierra Oeste, conocida por su riqueza natural y su actividad agrícola, enfrenta ahora un proceso de recuperación que se prevé largo y complejo. La erosión del terreno, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de explotaciones ganaderas y agrícolas son algunos de los retos que marcarán los próximos meses.
El plan de reconstrucción: limpieza, apoyo social y restauración ambiental
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un amplio operativo para atender a los damnificados y restaurar los espacios naturales. Entre las actuaciones ya realizadas destacan:
- La retirada de 550 m³ de enseres y escombros, equivalentes a 92 contenedores.
- La eliminación de 1.355 m³ de residuos vegetales, equivalentes a 226 contenedores.
- La instalación de 65 contenedores nuevos y la reposición de 73 cubos de basura.
- El despliegue de 20 máquinas y camiones para trabajos de limpieza y acondicionamiento.
Además, se han habilitado 50.000 horas adicionales de apoyo para personas mayores y dependientes, una medida que beneficiará a 1.800 usuarios y que busca garantizar acompañamiento y asistencia en un momento especialmente delicado.
La donación de Leo Messi se ha convertido en un símbolo de apoyo en un momento crítico para la Sierra Oeste, donde la reconstrucción avanza entre la devastación y el esfuerzo colectivo.
Mientras las administraciones continúan desplegando recursos y los vecinos tratan de recuperar una normalidad todavía frágil, gestos como este refuerzan la idea de que la solidaridad también juega un papel decisivo en la recuperación.
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