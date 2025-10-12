Leo Messi desata la locura: la reacción viral de los jugadores argentinos en las gradas del Inter de Miami

Y lo volvió a hacer. Leo Messi, de nuevo, le enseñó al mundo que lo suyo 'es inhumano'. Una vez más, nos volvió a deleitar con dos golazos con el Inter Miami. Messi brilló en una noche en la que firmó un doblete espectacular bajo la atenta mirada de varios de sus compañeros de la selección argentina.

El Inter de Miami venció por 4-0 en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia. Messi, que fue liberado por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para que pudiera competir con el Inter Miami este fin de semana, alcanzó los 26 goles en lo que va de la MLS.

Era un partido especial en el Chase Stadium por varios motivos. Primero, porque será el último en fase regular en este estadio, debido a que a partir del año que viene el Inter de Miami se muda al Freedom Park. Segundo, por el reencuentro con Jordi Alba, tras el anuncio de su retiro.

Y, para hacerla completa, el regreso de Lionel Messi tras no poder jugar con la Selección Argentina, justamente en Miami. El 10, que arrancó como titular contra el Atlanta United, convirtió dos goles, uno de ellos precioso, para seguir luchando por la Bota de Oro de la Major League Soccer.

La 'albiceleste' en las gradas

El ’10’ abrió el marcador con un golazo que desató la euforia en el palco donde se encontraban Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, quienes celebraron con mucho entusiasmo la gran actuación de su capitán.

El motivo de la presencia de varios jugadores argentinos es que los de Scaloni juegan los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Miami. Messi fue liberado para que pudiera competir con el Inter Miami este fin de semana.