FAMOSOS
Leo Messi aparece en el nuevo videoclip de Tini Stoessel
El jugador del Inter de Miami participó gracias al vínculo que tiene con Rodrigo de Paul, pareja de la cantante argentina
Leo Messi sigue sorprendiendo, pero en esta ocasión no lo ha hecho por su rendimiento en los terrenos de juego. El delantero del Inter de Miami ha participado en el nuevo videoclip de la cantante argentina Tini Stoessel, donde se le puede ver con su compañero de equipo y de selección, Rodrigo de Paul, quien es la pareja de la artista.
Faltan pocos días para el cumpleaños de Tini y para ir calentando motores, ha lanzado un adelanto del videoclip de 'Dos Amantes', su nueva canción que estará disponible esta noche a las 21 horas.
Aunque todo indicaba que sería una canción más, sorprendió a todos con la aparición de múltiples personalidades famosas en el videoclip.
El videoclip está formado por el exjugador del FC Barcelona, la presentadora Susana Giménez, una de las máximas figuras del espectáculo argentino, Cacho Deicas, de Paul, o Ulises Bueno, entre otros.
El adelanto está dando mucho de qué hablar en redes sociales por la participación de estas celebridades. En el vídeo, se puede ver como estos protagonistas reciben un misterioso sobre con el mismo mensaje, lo que apunta a una historia común dentro del videoclip.
Hasta las 21 horas no se sabrá con certeza cuál será el papel de Messi en el videoclip de la nueva canción de la artista argentina, pero ya ha generado todo tipo de especulaciones.
Uno de los debates que circulan en las redes es por qué decidió involucrarse tan de lleno en 'Dos Amantes'. La respuesta es evidente, ya que el astro argentino mantiene una relación muy cercana con de Paul y él le habría pedido el favor.
El momento incómodo entre Tini y de Paul
La relación de Paul y Messi es única. Tanto que cuando ganaron el Mundial y celebraron el título en las calles de Argentina, cuando de Paul llegó a casa, donde estaba Tini, se le escapó decirle: "Yo también te amo, Messi".
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