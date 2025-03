Leiva se sincera y habla de los motivos de la separación de Pereza

Si hablamos de rock español, es indudable que Leiva es uno de sus grandes referentes y dentro de muy poco estrena nuevo disco, llamado "Gigante", llegando este el 4 de abril, lo que lo ha llevado a abrirse con los compañeros de El País Semanal para hablar de, entre otras cosas, la separación de Pereza, banda que formaban él y Rubén Pozo.

En la entrevista con el citado medio, el cantante madrileño ha tratado las razones y desencuentros que acabaron con la icónica banda de rock español. Poniéndonos en situación, cabe mencionar que fue en 2011 cuando Leiva y Rubén Pozo tomaron la decisión de separar sus caminos y poner fin a Pereza, banda que fue fundada en 1998, aunque fue en 2005 cuando esta logró un gran éxito con el lanzamiento del álbum "Animales", gracias a canciones tan destacadas como "Madrid", "Todo" y "Princesas".

Ya en 2009, como bien cuenta el cantante madrileño en la entrevista, comenzaron los problemas en Pereza. Fue cuando estaban inmersos en la creación del álbum "Aviones" que Pozo expresó su deseo de tener una mayor presencia en el mencionado disco, lo que desencadenó tensiones en el grupo. "El problema fue que llegó un punto en donde hacer un disco y confeccionar el repertorio se nos empezó a complicar personalmente", confesó Leiva.

"Yo lo entiendo y empatizo porque ya en los últimos discos se venían quedando muchas canciones fuera de Rubén y él empezó a reivindicarse y empezó a sufrir por ello", añadía el artista madrileño. Leiva también recordó una propuesta que le lanzó su por aquel entonces compañero, la cual fue un punto de inflexión en sus carreras: "Me propuso una idea que me pareció brillante. Me dijo: 'Joder... ¿Por qué no hacemos un disco doble con diez canciones tuyas y diez mías?' Ahí nos dimos cuenta de que realmente estábamos hablando de dos discos en solitario".

De una manera "muy rápida, responsable e inteligente", llegó el fin de Pereza e inició la carrera en solitario de Leiva, la cual está de lo más consolidada a base de éxitos. "Entendimos que estábamos poniendo en riesgo nuestra amistad y nos separamos. Durante ese tiempo nuestra relación se estropeó un poco, pero enseguida volvimos a lo nuestro y ahora seguimos siendo amigos y hermanos", concluyó el rockero que ya se prepara para la llegada de su séptimo disco, "Gigante", el próximo 4 de abril.